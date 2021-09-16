https://ru.sputnik.md/20210916/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-po-prezhnemu-teplo-44774863.html

Самый точный прогноз погоды: по-прежнему тепло

Самый точный прогноз погоды: по-прежнему тепло

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T07:00+0300

2021-09-16T07:00+0300

2021-09-16T07:00+0300

в молдове

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 сентября: ночью от +13 до +15, днем от +25 до +27."На юге республики сформировались условия для чрезвычайной пожарной опасности. Велика вероятность возгорания лесов и сельхозугодий", – говорится в сообщении синоптиков.Теплая погода в Молдове сохранится и 17 сентября. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +29 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +18 градусов, без осадков.Затем начнет холодать. Так, 18 сентября температура воздуха снизится до +23 градусов и прогнозируются дожди. К 20 сентября похолодает до +17 днем.Праздники и народные приметыКаждый год в шестнадцатый день сентября православные христиане чтут память преподобной Домны Никомидийской, которая жила во времена царствования императора Максимилиана. Среди восточных славян этот осенний день прославился как Домнин день.Известно, что преподобная Домна Никодимийская скончалась во времена гонений христиан. Ее память чтут в этот день, люди молятся ей и просят, чтобы она помогла сделать их жизнь спокойнее, безопаснее и комфортнее. Шестнадцатое сентября в народном календаре стали называть несколькими названиями, например — Домнин день, или Домна Доброродная. Если верить легендам, в этот день необходимо завершить всю уборку в доме и в сараях.

https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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в молдове, прогноз погоды