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https://ru.sputnik.md/20210916/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-po-prezhnemu-teplo-44774863.html
Самый точный прогноз погоды: по-прежнему тепло
Самый точный прогноз погоды: по-прежнему тепло
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T07:00+0300
2021-09-16T07:00+0300
в молдове
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 сентября: ночью от +13 до +15, днем от +25 до +27."На юге республики сформировались условия для чрезвычайной пожарной опасности. Велика вероятность возгорания лесов и сельхозугодий", – говорится в сообщении синоптиков.Теплая погода в Молдове сохранится и 17 сентября. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +29 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +18 градусов, без осадков.Затем начнет холодать. Так, 18 сентября температура воздуха снизится до +23 градусов и прогнозируются дожди. К 20 сентября похолодает до +17 днем.Праздники и народные приметыКаждый год в шестнадцатый день сентября православные христиане чтут память преподобной Домны Никомидийской, которая жила во времена царствования императора Максимилиана. Среди восточных славян этот осенний день прославился как Домнин день.Известно, что преподобная Домна Никодимийская скончалась во времена гонений христиан. Ее память чтут в этот день, люди молятся ей и просят, чтобы она помогла сделать их жизнь спокойнее, безопаснее и комфортнее. Шестнадцатое сентября в народном календаре стали называть несколькими названиями, например — Домнин день, или Домна Доброродная. Если верить легендам, в этот день необходимо завершить всю уборку в доме и в сараях.
https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: по-прежнему тепло

07:00 16.09.2021
11
© Sputnik / Mihai CarausToamna
Toamna - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 сентября: ночью от +13 до +15, днем от +25 до +27.
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"На юге республики сформировались условия для чрезвычайной пожарной опасности. Велика вероятность возгорания лесов и сельхозугодий", – говорится в сообщении синоптиков.
Теплая погода в Молдове сохранится и 17 сентября. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +29 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +18 градусов, без осадков.
Затем начнет холодать. Так, 18 сентября температура воздуха снизится до +23 градусов и прогнозируются дожди. К 20 сентября похолодает до +17 днем.

Праздники и народные приметы

Каждый год в шестнадцатый день сентября православные христиане чтут память преподобной Домны Никомидийской, которая жила во времена царствования императора Максимилиана. Среди восточных славян этот осенний день прославился как Домнин день.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
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Известно, что преподобная Домна Никодимийская скончалась во времена гонений христиан. Ее память чтут в этот день, люди молятся ей и просят, чтобы она помогла сделать их жизнь спокойнее, безопаснее и комфортнее. Шестнадцатое сентября в народном календаре стали называть несколькими названиями, например — Домнин день, или Домна Доброродная. Если верить легендам, в этот день необходимо завершить всю уборку в доме и в сараях.
Прогремел гром — будет теплая осень.
Теплый день — жди позднюю весну.
Красный закат сулит холода и заморозки.
Если этот день был туманным, то полевые работы будут спокойными и легкими.
Туман в полнолуние или новолуние предвещает ясную погоду.
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