https://ru.sputnik.md/20210916/sherif-poluzaschitnik-niger-44804481.html

"Шериф" приобрел полузащитника сборной Нигера

"Шериф" приобрел полузащитника сборной Нигера

Полузащитник сборной Нигера, Абдул Момуни Даранкум, стал полноценным игроком тираспольского "Шерифа"

2021-09-16T17:37+0300

2021-09-16T17:37+0300

2021-09-16T17:48+0300

фк "шериф"

покупка

футбол

спорт

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Полузащитник сборной Нигера Абдул Момуни Даранкум стал полноценным игроком тираспольского "Шерифа". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.Абдул Момуни родился 7 августа 2002 года. До этого он играл на родине в клубе Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, который представляет Высшую лигу Нигера.Напомним, тираспольский "Шериф" в своем первом в истории матче на групповой стадии Лиги чемпионов обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".

https://ru.sputnik.md/20210916/fantasticheskiy-futbol-atmosfera-na-matche-lch-sherif-shakhter-44794208.html

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2021

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фк "шериф", покупка, футбол