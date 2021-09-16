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"Шериф" приобрел полузащитника сборной Нигера
"Шериф" приобрел полузащитника сборной Нигера
Полузащитник сборной Нигера, Абдул Момуни Даранкум, стал полноценным игроком тираспольского "Шерифа"
2021-09-16T17:37+0300
2021-09-16T17:48+0300
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Полузащитник сборной Нигера Абдул Момуни Даранкум стал полноценным игроком тираспольского "Шерифа". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.Абдул Момуни родился 7 августа 2002 года. До этого он играл на родине в клубе Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, который представляет Высшую лигу Нигера.Напомним, тираспольский "Шериф" в своем первом в истории матче на групповой стадии Лиги чемпионов обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".
https://ru.sputnik.md/20210916/fantasticheskiy-futbol-atmosfera-na-matche-lch-sherif-shakhter-44794208.html
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фк "шериф", покупка, футбол

"Шериф" приобрел полузащитника сборной Нигера

17:37 16.09.2021 (обновлено: 17:48 16.09.2021)
177
Футболисты "Шерифа" празднуют второй гол в ворота донецкого "Шахтера"
Футболисты Шерифа празднуют второй гол в ворота донецкого Шахтера - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
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Новому игроку "Шерифа" всего 19 лет.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Полузащитник сборной Нигера Абдул Момуни Даранкум стал полноценным игроком тираспольского "Шерифа". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Абдул Момуни родился 7 августа 2002 года. До этого он играл на родине в клубе Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, который представляет Высшую лигу Нигера.

“Несмотря на юный возраст, Момуни является полноценным игроком национальной сборной Нигера, за которую дебютировал на Кубке Африканских Наций. Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Абдул Момуни Даранкум и желает ему успехов в черно-желтой футболке нашего клуба”, - говорится в сообщении клуба в соцсети.

Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
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Фантастический футбол: атмосфера на матче ЛЧ "Шериф" - "Шахтер"
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Напомним, тираспольский "Шериф" в своем первом в истории матче на групповой стадии Лиги чемпионов обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.
Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".
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