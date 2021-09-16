https://ru.sputnik.md/20210916/sherif-poluzaschitnik-niger-44804481.html
"Шериф" приобрел полузащитника сборной Нигера
"Шериф" приобрел полузащитника сборной Нигера
Полузащитник сборной Нигера, Абдул Момуни Даранкум, стал полноценным игроком тираспольского "Шерифа"
2021-09-16T17:37+0300
2021-09-16T17:37+0300
2021-09-16T17:48+0300
фк "шериф"
покупка
футбол
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44782029_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_f0293038e9a7796ea3511c5bb5108f8c.jpg
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Полузащитник сборной Нигера Абдул Момуни Даранкум стал полноценным игроком тираспольского "Шерифа". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.Абдул Момуни родился 7 августа 2002 года. До этого он играл на родине в клубе Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, который представляет Высшую лигу Нигера.Напомним, тираспольский "Шериф" в своем первом в истории матче на групповой стадии Лиги чемпионов обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".
https://ru.sputnik.md/20210916/fantasticheskiy-futbol-atmosfera-na-matche-lch-sherif-shakhter-44794208.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44782029_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_1ed46e596c028642f46bd9e3b96db6d9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
фк "шериф", покупка, футбол
"Шериф" приобрел полузащитника сборной Нигера
17:37 16.09.2021 (обновлено: 17:48 16.09.2021)
Новому игроку "Шерифа" всего 19 лет.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Полузащитник сборной Нигера Абдул Момуни Даранкум стал полноценным игроком тираспольского "Шерифа". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Абдул Момуни родился 7 августа 2002 года. До этого он играл на родине в клубе Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, который представляет Высшую лигу Нигера.
“Несмотря на юный возраст, Момуни является полноценным игроком национальной сборной Нигера, за которую дебютировал на Кубке Африканских Наций. Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Абдул Момуни Даранкум и желает ему успехов в черно-желтой футболке нашего клуба”, - говорится в сообщении клуба в соцсети.
Напомним, тираспольский "Шериф" в своем первом в истории матче на групповой стадии Лиги чемпионов обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.
Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".