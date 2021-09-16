https://ru.sputnik.md/20210916/spacex-zapuskaet-pervuyu-v-istorii-turisticheskuyu-missiyu-44801717.html

SpaceX запускает первую в истории туристическую миссию

SpaceX запускает первую в истории туристическую миссию

SpaceX запускает первую в истории туристическую миссию

2021-09-16T19:59+0300

2021-09-16T19:59+0300

2021-09-16T19:59+0300

видео

космос

илон маск

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Компания SpaceX запустила на орбиту экипаж первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon. Первая гражданская миссия состоит из четырех человек, представляющих ее "столпы": лидерство, надежду, щедрость и процветание. Экипаж будет путешествовать по низкой орбите в течение нескольких дней, прежде чем вернуться на Землю. Миссия ставит перед собой цель повысить осведомленность и увеличить финансирование Детской исследовательской больницы.Для миссии использовались ракета SpaceX Falcon и космический корабль Dragon.Запуск состоялся из Космического центра имени Кеннеди во Флориде и транслировался на сайте SpaceX.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, космос, илон маск