https://ru.sputnik.md/20210916/spacex-zapuskaet-pervuyu-v-istorii-turisticheskuyu-missiyu-44801717.html
SpaceX запускает первую в истории туристическую миссию
SpaceX запускает первую в истории туристическую миссию
SpaceX запускает первую в истории туристическую миссию
2021-09-16T19:59+0300
2021-09-16T19:59+0300
2021-09-16T19:59+0300
видео
космос
илон маск
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Компания SpaceX запустила на орбиту экипаж первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon. Первая гражданская миссия состоит из четырех человек, представляющих ее "столпы": лидерство, надежду, щедрость и процветание. Экипаж будет путешествовать по низкой орбите в течение нескольких дней, прежде чем вернуться на Землю. Миссия ставит перед собой цель повысить осведомленность и увеличить финансирование Детской исследовательской больницы.Для миссии использовались ракета SpaceX Falcon и космический корабль Dragon.Запуск состоялся из Космического центра имени Кеннеди во Флориде и транслировался на сайте SpaceX.
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Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, космос, илон маск
SpaceX запускает первую в истории туристическую миссию
Запуск состоялся из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Компания SpaceX запустила на орбиту экипаж первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon. Первая гражданская миссия состоит из четырех человек, представляющих ее "столпы": лидерство, надежду, щедрость и процветание. Экипаж будет путешествовать по низкой орбите в течение нескольких дней, прежде чем вернуться на Землю. Миссия ставит перед собой цель повысить осведомленность и увеличить финансирование Детской исследовательской больницы.
Для миссии использовались ракета SpaceX Falcon и космический корабль Dragon.
Запуск состоялся из Космического центра имени Кеннеди во Флориде и транслировался на сайте SpaceX.