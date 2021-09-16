https://ru.sputnik.md/20210916/tokarchuk-nakroet-li-moldovu-chetvertaya-volna-koronavirusa-44734990.html
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
Эксперт объяснила введение жестких мер молдавским здравоохранением и напомнила о высокой заразности дельта-штамма. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T09:00+0300
2021-09-16T09:00+0300
2021-09-16T09:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0e/44735205_0:27:640:387_1920x0_80_0_0_d4e4075c43e6d829da06d217c18610e6.jpg
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
С 10 сентября в Молдове в связи с ростом числа заболевших в сфере здравоохранения ввели чрезвычайное положение. Такое решение 9 сентября приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Предварительно этот режим будет действовать до 30 октября 2021 года.В связи с этим для совершеннолетних с 11 сентября введены ограничения на доступ к массовым мероприятиям - посещение концертов, ночных клубов и фестивалей, в том числе на открытом воздухе. Нужно предоставить сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа, справку о перенесенной болезни в последние шесть месяцев или о наличии антител.Из-за эпидемической ситуации значительную часть Молдовы уже отнесли к "красной зоне". Число заболевших выросло на 26%, на 30% увеличилось число заразившихся детей. Более 80% заразившихся вакцину не поставили.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0e/44735205_72:0:640:426_1920x0_80_0_0_73f67cf259d749b13f7c9b916e8ed0b8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
Эксперт объяснила введение жестких мер молдавским здравоохранением и напомнила о высокой заразности дельта-штамма.
С 10 сентября в Молдове в связи с ростом числа заболевших в сфере здравоохранения ввели чрезвычайное положение. Такое решение 9 сентября приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Предварительно этот режим будет действовать до 30 октября 2021 года.
В связи с этим для совершеннолетних с 11 сентября введены ограничения на доступ к массовым мероприятиям - посещение концертов, ночных клубов и фестивалей, в том числе на открытом воздухе. Нужно предоставить сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа, справку о перенесенной болезни в последние шесть месяцев или о наличии антител.
Из-за эпидемической ситуации значительную часть Молдовы уже отнесли к "красной зоне". Число заболевших выросло на 26%, на 30% увеличилось число заразившихся детей. Более 80% заразившихся вакцину не поставили.
"Общий рост числа новых заболевших – это первое, что определило ужесточение мер. Молдова перешла порог "красной зоны", и все специфические ограничения, присущие странам "красной зоны", должны были быть введены в Молдове еще раньше. Их объявление – это еще один сигнал того, что ситуация с ковидом ухудшается и что нужно быть более внимательными, поскольку штамм "дельта" крайне заразен", - прокомментировала ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.