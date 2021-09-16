https://ru.sputnik.md/20210916/tokarchuk-nakroet-li-moldovu-chetvertaya-volna-koronavirusa-44734990.html

Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса

Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса

Эксперт объяснила введение жестких мер молдавским здравоохранением и напомнила о высокой заразности дельта-штамма. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T09:00+0300

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Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса

С 10 сентября в Молдове в связи с ростом числа заболевших в сфере здравоохранения ввели чрезвычайное положение. Такое решение 9 сентября приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Предварительно этот режим будет действовать до 30 октября 2021 года.В связи с этим для совершеннолетних с 11 сентября введены ограничения на доступ к массовым мероприятиям - посещение концертов, ночных клубов и фестивалей, в том числе на открытом воздухе. Нужно предоставить сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа, справку о перенесенной болезни в последние шесть месяцев или о наличии антител.Из-за эпидемической ситуации значительную часть Молдовы уже отнесли к "красной зоне". Число заболевших выросло на 26%, на 30% увеличилось число заразившихся детей. Более 80% заразившихся вакцину не поставили.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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