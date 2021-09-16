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Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
Эксперт объяснила введение жестких мер молдавским здравоохранением и напомнила о высокой заразности дельта-штамма. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T09:00+0300
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Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
С 10 сентября в Молдове в связи с ростом числа заболевших в сфере здравоохранения ввели чрезвычайное положение. Такое решение 9 сентября приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Предварительно этот режим будет действовать до 30 октября 2021 года.В связи с этим для совершеннолетних с 11 сентября введены ограничения на доступ к массовым мероприятиям - посещение концертов, ночных клубов и фестивалей, в том числе на открытом воздухе. Нужно предоставить сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа, справку о перенесенной болезни в последние шесть месяцев или о наличии антител.Из-за эпидемической ситуации значительную часть Молдовы уже отнесли к "красной зоне". Число заболевших выросло на 26%, на 30% увеличилось число заразившихся детей. Более 80% заразившихся вакцину не поставили.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса

09:00 16.09.2021
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Радио
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт объяснила введение жестких мер молдавским здравоохранением и напомнила о высокой заразности дельта-штамма.
С 10 сентября в Молдове в связи с ростом числа заболевших в сфере здравоохранения ввели чрезвычайное положение. Такое решение 9 сентября приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Предварительно этот режим будет действовать до 30 октября 2021 года.
В связи с этим для совершеннолетних с 11 сентября введены ограничения на доступ к массовым мероприятиям - посещение концертов, ночных клубов и фестивалей, в том числе на открытом воздухе. Нужно предоставить сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа, справку о перенесенной болезни в последние шесть месяцев или о наличии антител.
Из-за эпидемической ситуации значительную часть Молдовы уже отнесли к "красной зоне". Число заболевших выросло на 26%, на 30% увеличилось число заразившихся детей. Более 80% заразившихся вакцину не поставили.

"Общий рост числа новых заболевших – это первое, что определило ужесточение мер. Молдова перешла порог "красной зоны", и все специфические ограничения, присущие странам "красной зоны", должны были быть введены в Молдове еще раньше. Их объявление – это еще один сигнал того, что ситуация с ковидом ухудшается и что нужно быть более внимательными, поскольку штамм "дельта" крайне заразен", - прокомментировала ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.

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