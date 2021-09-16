Трогательная история фаната "Шахтера" в Тирасполе

"Я правда болел тут громче всех. Я не из Украины, я из Ханты-Мансийска, город Нефтеюганск. 5 тысяч километров преодолел. Какая разница, как сыграли. Я все равно за свой клуб болею. В Тирасполе недолго, ничего не успел понять – нравится здесь или нет. Единственное, я рад за победу "Шерифа". Первый раз в истории такое. И желаю вам удачи с "Реалом"и "Интером". А она вам уж точно пригодится", - подметил фанат донецкого "Шахтера".