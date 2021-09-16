https://ru.sputnik.md/20210916/trogatelnaya-istoriya-fanata-shakhtera-v-tiraspole-44788644.html
Трогательная история фаната "Шахтера" в Тирасполе
Трогательная история фаната "Шахтера" в Тирасполе
Трогательная история фаната "Шахтера" в Тирасполе
2021-09-16T10:27+0300
2021-09-16T10:27+0300
2021-09-16T10:27+0300
спорт
в молдове
фк "шериф"
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ТИРАСПОЛЬ, 16 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Россиянин Богдан Жилин приехал в Тирасполь на Лигу чемпионов из Ханты-Мансийска. Футбольный фанат преодолел 5 тысяч километров, чтобы поддержать "Шахтер" в матче против "Шерифа".На секторе он был самым активным болельщиком горняков, а после фиаско своей команды Жилин еще долго размахивал на трибуне оранжево-черным шарфом.Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер" проходил в Тирасполе. Поединок завершился сенсационной победой чемпиона Молдовы со счетом 2:0. Группу, в которой еще находятся "Реал" и "Интер", сейчас возглавляет "Шериф".
https://ru.sputnik.md/20210915/sherif-obygral-shakhter-v-lige-chempionov-i-vozglavil-gruppu-d-44780461.html
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Фанат преодолел 5 тыс. км, чтобы увидеть, как "Шахтер" проиграл "Шерифу"
Фанат преодолел 5 тыс. км, чтобы увидеть, как "Шахтер" проиграл "Шерифу"
2021-09-16T10:27+0300
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в молдове, фк "шериф"
Трогательная история фаната "Шахтера" в Тирасполе
Богдан Жилин преодолел пять тысяч километров, чтобы поддержать донецкий клуб в матче против "Шерифа". Он громче всех болел за горняков, а после фиаско "Шахтера" еще долго не покидал трибуну.
ТИРАСПОЛЬ, 16 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Россиянин Богдан Жилин приехал в Тирасполь на Лигу чемпионов из Ханты-Мансийска. Футбольный фанат преодолел 5 тысяч километров, чтобы поддержать "Шахтер" в матче против "Шерифа".
На секторе он был самым активным болельщиком горняков, а после фиаско своей команды Жилин еще долго размахивал на трибуне оранжево-черным шарфом.
"Я правда болел тут громче всех. Я не из Украины, я из Ханты-Мансийска, город Нефтеюганск. 5 тысяч километров преодолел. Какая разница, как сыграли. Я все равно за свой клуб болею. В Тирасполе недолго, ничего не успел понять – нравится здесь или нет. Единственное, я рад за победу "Шерифа". Первый раз в истории такое. И желаю вам удачи с "Реалом"и "Интером". А она вам уж точно пригодится", - подметил фанат донецкого "Шахтера".
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер" проходил в Тирасполе. Поединок завершился сенсационной победой чемпиона Молдовы со счетом 2:0. Группу, в которой еще находятся "Реал" и "Интер", сейчас возглавляет "Шериф".