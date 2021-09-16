https://ru.sputnik.md/20210916/turtsiya-prinimaet-ot-turistov-dokumenty-tolko-po-odnoy-rossiyskoy-vaktsine-44797835.html
Турция принимает от туристов документы только по одной российской вакцине
Турция принимает от туристов документы только по одной российской вакцине
Привитые какими российскими вакцинами туристы могут въехать в Турцию
2021-09-16T14:50+0300
2021-09-16T14:50+0300
2021-09-16T14:50+0300
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спутник v
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Турция принимает при въезде документы о прививках вакцинами, одобренными ВОЗ или самой страной. Что касается российских препаратов, то это исключительно вакцина "Спутник V", передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава республики. Отмечается, что невакцинированным или привитым иными, чем вышеназванные, препаратами, необходимо представить результаты теста ПЦР.Ранее РИА Новости в МВД Турции заявили, что власти ужесточили требования для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются.Невакцинированным туристам старше 12 лет при въезде в Турцию требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19 "Спутником V" достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию.
https://ru.sputnik.md/20210909/kogda-v-es-odobryat-sputnik-v-i-drugie-vaktsiny-otvet-ema-44621437.html
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в мире, вакцина, спутник v
Турция принимает от туристов документы только по одной российской вакцине
Информацию обнародовал представитель Минздрава Турции.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik.
Турция принимает при въезде документы о прививках вакцинами, одобренными ВОЗ или самой страной. Что касается российских препаратов, то это исключительно вакцина "Спутник V", передает РИА Новости
со ссылкой на представителя Минздрава республики.
Отмечается, что невакцинированным или привитым иными, чем вышеназванные, препаратами, необходимо представить результаты теста ПЦР.
Ранее РИА Новости в МВД Турции заявили, что власти ужесточили требования для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются.
"Турция принимает (при въезде) документы о прививках, одобренных ВОЗ или нашей страной для экстренного использования. (Из российских вакцин) такое одобрение в Турции получил только "Спутник V", - сказал представитель турецкого медицинского ведомства.
Невакцинированным туристам старше 12 лет при въезде в Турцию требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19 "Спутником V" достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию.