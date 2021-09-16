Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210916/turtsiya-prinimaet-ot-turistov-dokumenty-tolko-po-odnoy-rossiyskoy-vaktsine-44797835.html
Турция принимает от туристов документы только по одной российской вакцине
Турция принимает от туристов документы только по одной российской вакцине
Привитые какими российскими вакцинами туристы могут въехать в Турцию
2021-09-16T14:50+0300
2021-09-16T14:50+0300
коронавирус
в мире
вакцина
спутник v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/16/32985102_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_83b72867c4fd6eb7e273f839a730cd42.jpg
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Турция принимает при въезде документы о прививках вакцинами, одобренными ВОЗ или самой страной. Что касается российских препаратов, то это исключительно вакцина "Спутник V", передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава республики. Отмечается, что невакцинированным или привитым иными, чем вышеназванные, препаратами, необходимо представить результаты теста ПЦР.Ранее РИА Новости в МВД Турции заявили, что власти ужесточили требования для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются.Невакцинированным туристам старше 12 лет при въезде в Турцию требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19 "Спутником V" достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию.
https://ru.sputnik.md/20210909/kogda-v-es-odobryat-sputnik-v-i-drugie-vaktsiny-otvet-ema-44621437.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/16/32985102_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6863351eace8c1d63e4efd321292b6dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, вакцина, спутник v

Турция принимает от туристов документы только по одной российской вакцине

14:50 16.09.2021
264
CC BY-SA 4.0 / Coderenius / Kuşadası (cropped image)Гора Кесе в центре Кушадасы
Гора Кесе в центре Кушадасы - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Coderenius / Kuşadası (cropped image)
Информацию обнародовал представитель Минздрава Турции.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Турция принимает при въезде документы о прививках вакцинами, одобренными ВОЗ или самой страной. Что касается российских препаратов, то это исключительно вакцина "Спутник V", передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава республики.
Vaccinul Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
Коронавирус
Когда в ЕС одобрят "Спутник V" и другие вакцины: ответ ЕМА
9 сентября, 22:20
649
Отмечается, что невакцинированным или привитым иными, чем вышеназванные, препаратами, необходимо представить результаты теста ПЦР.
Ранее РИА Новости в МВД Турции заявили, что власти ужесточили требования для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются.
"Турция принимает (при въезде) документы о прививках, одобренных ВОЗ или нашей страной для экстренного использования. (Из российских вакцин) такое одобрение в Турции получил только "Спутник V", - сказал представитель турецкого медицинского ведомства.
Невакцинированным туристам старше 12 лет при въезде в Турцию требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19 "Спутником V" достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:50Турция принимает от туристов документы только по одной российской вакцине
14:25Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии
14:15В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
13:50Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik
13:43Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS
13:25Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
13:02Парламент одобрил в первом чтении проект конституционной реформы юстиции
13:00Фантастический футбол: атмосфера на матче ЛЧ "Шериф" - "Шахтер"
12:45Европарламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России
12:23Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента
12:15Майя Санду наградила орденом посла Франции
11:59Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
11:45Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
11:15В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
11:00Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
10:40Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было
10:27Трогательная история фаната "Шахтера" в Тирасполе
10:21Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона
10:01"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам
09:40Где в Кишиневе 16 сентября находятся мобильные пункты вакцинации