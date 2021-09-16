https://ru.sputnik.md/20210916/uchenye-predstavili-spisok-produktov-razrushayuschikh-mozg-44801130.html

Ученые представили список продуктов, разрушающих мозг

Ученые представили список продуктов, разрушающих мозг

Алкоголь, сахар и насыщенные жиры - ученые представили список продуктов, разрушающих мозг

2021-09-16T22:44+0300

2021-09-16T22:44+0300

2021-09-16T22:44+0300

здоровье

сахар

алкоголь

мозг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/1b/31074256_0:148:1600:1048_1920x0_80_0_0_bb82aaa9e8fa9860f7ae8f8d89d2bd8f.jpg

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Одной из причин воспалительных процессов в мозге, ухудшения памяти и других проблем со здоровьем является неправильное питание. Для улучшения работы мозга стоит сократить потребление определенных продуктов или полностью исключить их из рациона, рассказали специалисты портала Eat This, Not That.По их мнению, одна из основных причин ухудшения работы мозга — продолжительное злоупотребление сахаросодержащими продуктами, передает РИА Новости."Функционирование мозга во многом зависит от уровня сахара в крови. Он влияет на инсулин, который регулирует поступление аминокислот в мозг. Они отвечают за образование гормона сна. Переизбыток сахара может привести даже к гипергликемической коме", — рассказал диетолог Димитар Маринов.Врач добавил, что не стоит полностью отказываться от сахара, поскольку это может стать причиной ухудшения умственных способностей и даже краткосрочных обмороков.Не меньшую опасность для мозга несет злоупотребление спиртными напитками.Также важно следить за уровнем витамина B12, который защищает нервные клетки."Симптомами недостатка B12 являются плохая память и депрессия. Это может привести к необратимым последствиям для нервной системы. Те, кто избегают продуктов животного происхождения либо недостаточно едят, страдают от нехватки витамина В12, в особенности в возрасте после 50 лет", — объяснила врач Элизабет Уорд.Доктор Сандра эль-Хаджи назвала продукты, в которых много насыщенных жиров, худшими врагами мозга, поскольку они способны ухудшить когнитивные функции, а также ментальное здоровье тех, кто страдает от психических заболеваний. Кроме того, они усиливают раздражительность и депрессию.Диетолог Лиз Вайосник отметила важность регулярности в приемах пищи. По ее словам, в случае затяжных перерывов в первую очередь страдает мозг, так как организм пытается восполнить недостаток глюкозы из внутренних резервов. В результате происходит потеря энергии, человек не может фокусироваться на чем-либо.Наилучшим вариантом будет завтрак в течение часа после пробуждения, после чего осуществление приемов пищи через каждые три-четыре часа в течение дня. Она добавила, что концентрация на других вещах во время приема пищи может стать причиной переедания.

https://ru.sputnik.md/20210820/maksimalnaya-doza-sakhar-zdorovye-44082022.html

https://ru.sputnik.md/20210730/alkogol-oserdtse-43438744.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сахар, алкоголь, мозг