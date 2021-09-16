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В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
2021-09-16T11:15+0300
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Авария произошла 15 сентября около 20.10 на трассе Фалешты - Унгены возле птицефабрики. По словам пресс-секретаря Фалештского управления полиции Евгении Молчановой, 13-летний подросток ехал на велосипеде по обочине и был сбит проезжающим автомобилем.С места ДТП водитель машины скрылся. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, которые позволяют предположить, что совершивший наезд автомобиль был марки ВАЗ.В настоящее время ведутся розыски водителя. Подросток получил несколько травм и был срочно доставлен в районную больницу Фалешт.
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В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП

11:15 16.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausМашина полиции
Машина полиции - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Подросток доставлен в больницу, водителя разыскивает полиция.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Авария произошла 15 сентября около 20.10 на трассе Фалешты - Унгены возле птицефабрики. По словам пресс-секретаря Фалештского управления полиции Евгении Молчановой, 13-летний подросток ехал на велосипеде по обочине и был сбит проезжающим автомобилем.
Girofar - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
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Вчера, 16:55
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С места ДТП водитель машины скрылся. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, которые позволяют предположить, что совершивший наезд автомобиль был марки ВАЗ.
В настоящее время ведутся розыски водителя. Подросток получил несколько травм и был срочно доставлен в районную больницу Фалешт.
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