https://ru.sputnik.md/20210916/v-faleshtakh-voditel-sbil-13-letnego-podrostka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-44789947.html
В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
2021-09-16T11:15+0300
2021-09-16T11:15+0300
2021-09-16T11:15+0300
общество
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Авария произошла 15 сентября около 20.10 на трассе Фалешты - Унгены возле птицефабрики. По словам пресс-секретаря Фалештского управления полиции Евгении Молчановой, 13-летний подросток ехал на велосипеде по обочине и был сбит проезжающим автомобилем.С места ДТП водитель машины скрылся. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, которые позволяют предположить, что совершивший наезд автомобиль был марки ВАЗ.В настоящее время ведутся розыски водителя. Подросток получил несколько травм и был срочно доставлен в районную больницу Фалешт.
https://ru.sputnik.md/20210915/sotrudnik-mvd-sprovotsiroval-smertelnoe-dtp-v-vadul-luy-vode-44771903.html
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в молдове
В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
Подросток доставлен в больницу, водителя разыскивает полиция.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Авария произошла 15 сентября около 20.10 на трассе Фалешты - Унгены возле птицефабрики. По словам пресс-секретаря Фалештского управления полиции Евгении Молчановой, 13-летний подросток ехал на велосипеде по обочине и был сбит проезжающим автомобилем.
С места ДТП водитель машины скрылся. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, которые позволяют предположить, что совершивший наезд автомобиль был марки ВАЗ.
В настоящее время ведутся розыски водителя. Подросток получил несколько травм и был срочно доставлен в районную больницу Фалешт.