https://ru.sputnik.md/20210916/v-litve-vse-gotovo-dlya-voennoy-diktatury--eksklyuzivnoe-intervyu-s-pravozaschitnikom-44799448.html

"В Литве все готово для военной диктатуры" – эксклюзивное интервью с правозащитником

"В Литве все готово для военной диктатуры" – эксклюзивное интервью с правозащитником

Литовский активист Карлис Биланс в интервью агентству Sputnik предположил, что в Вильнюсе может повториться история почти столетней давности, когда в стране... 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T22:21+0300

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Карлиса Биланса можно назвать одним из первых политзаключенных Литвы. В конце 1980-х он находился в руководстве Шальчининкайского района, который отказался признавать выход республики из СССР. Населенный преимущественно этническими поляками, регион отказался подчиняться новой власти, оставив на своей территории законы СССР и три официальных языка – литовский, польский и русский.За это в 1997 году против Биланса и его коллег возбудили уголовное дело. Суд первой инстанции наказал политика лишением свободы на три с половиной года, апелляционный увеличил тюремный срок до семи лет. Третья судебная инстанция снизила наказание до двух лет с отсрочкой исполнения приговора. Благодаря этому срок получился условным. Но даже риск провести несколько лет в тюрьме не сломил Биланса, и он продолжал участвовать в различных политических и правозащитных организациях.В интервью агентству Sputnik Карлис Биланс рассказал, почему считает, что власти страны подготовили почву для установления военной диктатуры, имеет ли Литва моральное право не впускать в страну беженцев и состоится ли митинг в Вильнюсе 10 сентября.Вся власть военнымВ декабре 1926 года в Литве произошел военный переворот, приведший к власти Антанаса Сметону, установившего авторитарный режим правления. Сейчас в республике власти перестраховались и в случае экстренной ситуации также будут опираться на военных, уверен Карлис Биланс."Во время митинга 10 августа Сейм принимал решение о возможности беспрепятственно вводить в Литве режим чрезвычайной ситуации, а фактически – военное положение. Предлогом была ситуация с беженцами на границе. Но зачем давать неограниченные полномочия военным, если есть пограничники, полиция, Департамент госбезопасности? Почему против мирных граждан должны выступать военные? Я думаю, власти начали подготовку к тому, чтобы установить военную диктатуру", – считает правозащитник Карлис Биланс.Он говорит, что 10 августа находился на митинге у Сейма и видел все своими глазами – власти всячески игнорировали народную сходку. Из 141 депутата Сейма к митингующим вышли только пять-шесть народных избранников, остальные укрылись за стенами парламента, а когда поняли, что народ не расходится, выезжали с работы под прикрытием полиции.Он считает, что власти так отдалились от простых людей, что потеряли какую-либо связь с ними, и "нужно было срочно подстраховаться"."Только представьте – клан Ландсбергисов управляет страной 30 лет, и вдруг построенная ими империя зашаталась. Поэтому возможность беспрепятственно вводить режим чрезвычайной ситуации – настоящее спасение для них. Режим ЧС уже ввели на приграничных территориях, и ничто не помешает распространить его на всю Литву", – уверен Биланс.Беспокоит правозащитника и то, что власть Антанаса Сметоны держалась на националистической военизированной организации "шаулисов", или "Союза стрелков". В конце 1980-х союз был возрожден, а пару лет назад насчитывал уже около десяти тысяч членов."Сейчас точное число неизвестно, но их стало в разы больше. Кто такие "шаулисы"? Это гражданские лица, которые имеют право на хранение и ношение стрелкового оружия. У них есть военная форма и такие же права, как у военных. Это вообще прямая параллель с военным правлением. Если вдруг и военные дадут слабину, их заменят "шаулисы", и власть устоит при любой ситуации", – уверен правозащитник.Нечего было лезть в ИракВ миграционном кризисе винить Белоруссию и перекладывать вину за случившееся на Александра Лукашенко как минимум глупо, считает Карлис Биланс."У нас наплыв беженцев называют гибридной войной. Но почему литовские власти забыли, что когда в 1994 году Лукашенко пришел к власти в Белоруссии и начал активно бороться с коррупцией, Литва приняла всех, кто боялся сесть в тюрьму за эти преступления? Почему забыли про соросовский Европейский гуманитарный университет, десятилетиями занимающийся подготовкой в Вильнюсе белорусской оппозиции? А признание Гитанасом Науседой и Сеймом Светланы Тихановской? Ладно бы она хоть победила на выборах официально и была свергнута, но нет же", – возмущается правозащитник.Все это дает право Белоруссии как минимум "не стоять железным щитом на границе, защищая эту самую свободолюбивую европейскую страну от людей, которые просят помощи именно у Европы", говорит он.Возвращаясь к беженцам, он говорит, что Литва сама виновата и ответственна за людей, которые массово переходили границу летом и пытаются это делать сейчас. Ведь это не белорусские солдаты в составе стран НАТО вторгались в Косово, Ирак, Афганистан, другие страны, а именно литовские."Да, в том же Ираке литовцев было немного, но мы поддерживали вторжение в чужую страну, представители наших силовых структур пусть и косвенно, но принимали участие в свержении и убийстве Саддама Хусейна. И это аморально – сейчас травить просящих помощи у Литвы иракцев собаками, бить дубинками и загонять назад в Белоруссию. Белорусы как раз относятся к гражданам этих стран гуманно – выдают визы, разрешают приезжать к себе. А дальше это право людей просить помощи у Евросоюза, который принимал участие в разрушении их стран", – уверен правозащитник.Людей уже не запугатьМитинг, запланированный в Вильнюсе на 10 сентября, по мнению Карлиса Биланса, несмотря ни на что, состоится. Жители Вильнюса готовы выйти к Сейму, люди из регионов также настроены ехать в Вильнюс, чтобы высказать свое несогласие с политикой властей."Сейчас людей активно пугают задержаниями, угрожают перекрыть город, даже проверять на улицах "паспорта возможностей", но запугать людей уже очень сложно. Активисты все так же призывают не поддаваться на эти угрозы и выходить. Скорее всего, люди соберутся вначале, как и было запланировано, на Кафедральной площади, а вот дальше будет видно. По плану должно было состояться шествие по проспекту Гедиминаса к Сейму, но с этим могут возникнуть сложности. Однако бояться люди уже устали. Власти окончательно потеряли чувство реальности и связь с народом, и само по себе ничего не изменится", – говорит Карлис Биланс.

https://ru.sputnik.md/20210916/litva-skatilas-k-totalitarnoy-diktature--eksklyuzivnoe-intervyu-sputnik-44792109.html

https://ru.sputnik.md/20210914/davili-na-menya-i-prokurora-intervyu-rossiyskogo-shpiona-v-litve-paletskisa---eksklyuziv-44743574.html

https://ru.sputnik.md/20210915/kak-zhivut-migranty-v-litovskikh-lageryakh--eksklyuzivnyy-reportazh-sputnik-44768689.html

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беларусь, литва, заключенный