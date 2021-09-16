https://ru.sputnik.md/20210916/v-moskve-nachali-primenyat-novuyu-terapiyu-protiv-covid-19-44787806.html

В Москве начали применять новую терапию против COVID-19

В Москве начали применять новую терапию против COVID-19

В Москве начали применять новую терапию против COVID-19

2021-09-16T14:15+0300

2021-09-16T14:15+0300

2021-09-16T14:15+0300

коронавирус

в мире

россия

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.Как сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, в первую очередь ее получили беременные женщины с COVID-19.Отмечается, что на базах двух клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с коронавирусом, городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы №52, были открыты специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи."По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

https://ru.sputnik.md/20210909/rossia-razrabotka-vaktsina-vid-koronavirus-44616075.html

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