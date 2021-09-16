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В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
2021-09-16T14:15+0300
2021-09-16T14:15+0300
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.Как сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, в первую очередь ее получили беременные женщины с COVID-19.Отмечается, что на базах двух клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с коронавирусом, городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы №52, были открыты специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи."По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
https://ru.sputnik.md/20210909/rossia-razrabotka-vaktsina-vid-koronavirus-44616075.html
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в мире, россия

В Москве начали применять новую терапию против COVID-19

14:15 16.09.2021
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© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
/
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Для пациентов открыли специальные стационары временного пребывания.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Как сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, в первую очередь ее получили беременные женщины с COVID-19.
"Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. Пациентами, которым в первую очередь рекомендовали новую терапию, стали беременные женщины с коронавирусной инфекцией. В Москве для них разработали новые алгоритмы оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на базах двух клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с коронавирусом, городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы №52, были открыты специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи.
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"По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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