https://ru.sputnik.md/20210916/v-moskve-nachali-primenyat-novuyu-terapiyu-protiv-covid-19-44787806.html
В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
2021-09-16T14:15+0300
2021-09-16T14:15+0300
2021-09-16T14:15+0300
коронавирус
в мире
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.Как сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, в первую очередь ее получили беременные женщины с COVID-19.Отмечается, что на базах двух клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с коронавирусом, городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы №52, были открыты специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи."По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
https://ru.sputnik.md/20210909/rossia-razrabotka-vaktsina-vid-koronavirus-44616075.html
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в мире, россия
В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
Для пациентов открыли специальные стационары временного пребывания.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik.
Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, пишет РИА Новости
.
Как сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, в первую очередь ее получили беременные женщины с COVID-19.
"Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. Пациентами, которым в первую очередь рекомендовали новую терапию, стали беременные женщины с коронавирусной инфекцией. В Москве для них разработали новые алгоритмы оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на базах двух клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с коронавирусом, городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы №52, были открыты специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи.
"По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.