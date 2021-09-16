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Новая вспышка Эболы - ученые нашли причину
Новая вспышка Эболы - ученые нашли причину
Последняя вспышка Эболы была зафиксирована с февраля по июнь 2021 года. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T23:12+0300
2021-09-16T23:12+0300
общество
вспышка
вирус
эбола
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Геномное сравнение вируса Эбола, вызвавшего новую вспышку заболевания в этом году, дает возможность предположить, что это та же самая инфекция, которая стала причиной эпидемии в Западной Африке в 2014-2015 годах. К такому выводу пришла большая группа международных экспертов, которые считают, что в течение длительного времени патоген оставался латентным в организме переболевших, а затем снова активизировался. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Случаи инфицирования вирусом Эбола отмечаются в Западной Африке с 1976 года, самая большая вспышка была зафиксирована в феврале 2014 года и продолжалась до декабря 2015-го. В мае 2018 года медики начали фиксировать новые случаи. Пик еще одной вспышки пришелся на период с февраля по июнь 2021 года. За это время в Демократической республике Конго и Гвинее заболели более трех тысяч человек, а смертность превысила 65 процентов, передает РИА Новости.Чтобы определить источник вируса, вызвавшего новую эпидемию, группа международных экспертов под руководством доктора Альфа Кабинет Кейта (Alpha Kabinet Keita) из Центра инфекционных исследований Университета Конакри в Гвинее секвенировали 14 геномов вируса, полученных от недавно подтвержденных случаев. Ученые обнаружили, что они генетически похожи на геномы вируса Эбола предыдущей вспышки.Авторы отметили, что в этих геномах гораздо меньше мутаций, чем можно было бы ожидать, если бы вирус продолжал реплицироваться и передаваться от человека к человеку в течение последних шести лет. Дополнительным подтверждением служит наличие в нем характерных мутаций вируса 2013 года, таких как, например, модификация гликопротеина, который экспрессируется на поверхности вируса и обеспечивает ему проникновение в клетки.Полученные результаты позволяют предполагать, что это тот же самый вирус, который появился повторно после длительного латентного периода пребывания в организме человека, инфицированного во время предыдущей эпидемии. Ученые подчеркнули, что нет никаких данных в пользу альтернативной гипотезы — о том, что новая вспышка возникла из-за того, что вирус снова перешел от животных к людям.Ранее уже было известно, что вирус Эбола может реактивироваться в организме людей, которые перенесли инфекцию и в настоящее время не имеют симптомов, но то, что это может произойти по прошествии пяти или шести лет, исследователи даже не предполагали.Авторы считают, что результаты их работы имеют важные последствия для общественного здравоохранения, так как указывают на необходимость в долгосрочном наблюдении за людьми, выжившими после лихорадки Эбола, для обнаружения присутствия вируса в жидкостях их организма или вакцинации для усиления реакции антител у этих людей.
https://ru.sputnik.md/20210215/v-kongo-startovala-vaktsinatsiya-ot-eboly-33643635.html
https://ru.sputnik.md/20210215/v-gvinee-obyavili-o-nachale-epidemii-ebola-33633234.html
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вспышка, вирус, эбола

Новая вспышка Эболы - ученые нашли причину

23:12 16.09.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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Последняя вспышка Эболы была зафиксирована с февраля по июнь 2021 года.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Геномное сравнение вируса Эбола, вызвавшего новую вспышку заболевания в этом году, дает возможность предположить, что это та же самая инфекция, которая стала причиной эпидемии в Западной Африке в 2014-2015 годах. К такому выводу пришла большая группа международных экспертов, которые считают, что в течение длительного времени патоген оставался латентным в организме переболевших, а затем снова активизировался. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Случаи инфицирования вирусом Эбола отмечаются в Западной Африке с 1976 года, самая большая вспышка была зафиксирована в феврале 2014 года и продолжалась до декабря 2015-го. В мае 2018 года медики начали фиксировать новые случаи. Пик еще одной вспышки пришелся на период с февраля по июнь 2021 года. За это время в Демократической республике Конго и Гвинее заболели более трех тысяч человек, а смертность превысила 65 процентов, передает РИА Новости.
Исследования вируса - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2021
В Конго стартовала вакцинация от Эболы
15 февраля, 19:01
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Чтобы определить источник вируса, вызвавшего новую эпидемию, группа международных экспертов под руководством доктора Альфа Кабинет Кейта (Alpha Kabinet Keita) из Центра инфекционных исследований Университета Конакри в Гвинее секвенировали 14 геномов вируса, полученных от недавно подтвержденных случаев. Ученые обнаружили, что они генетически похожи на геномы вируса Эбола предыдущей вспышки.
Авторы отметили, что в этих геномах гораздо меньше мутаций, чем можно было бы ожидать, если бы вирус продолжал реплицироваться и передаваться от человека к человеку в течение последних шести лет. Дополнительным подтверждением служит наличие в нем характерных мутаций вируса 2013 года, таких как, например, модификация гликопротеина, который экспрессируется на поверхности вируса и обеспечивает ему проникновение в клетки.
Полученные результаты позволяют предполагать, что это тот же самый вирус, который появился повторно после длительного латентного периода пребывания в организме человека, инфицированного во время предыдущей эпидемии. Ученые подчеркнули, что нет никаких данных в пользу альтернативной гипотезы — о том, что новая вспышка возникла из-за того, что вирус снова перешел от животных к людям.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2021
В Гвинее объявили о начале эпидемии Эболы
15 февраля, 09:53
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Ранее уже было известно, что вирус Эбола может реактивироваться в организме людей, которые перенесли инфекцию и в настоящее время не имеют симптомов, но то, что это может произойти по прошествии пяти или шести лет, исследователи даже не предполагали.
Авторы считают, что результаты их работы имеют важные последствия для общественного здравоохранения, так как указывают на необходимость в долгосрочном наблюдении за людьми, выжившими после лихорадки Эбола, для обнаружения присутствия вируса в жидкостях их организма или вакцинации для усиления реакции антител у этих людей.
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