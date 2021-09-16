https://ru.sputnik.md/20210916/zakharova-vmeshatelstvo-ssha-vybory-terpenie-rossia-44805201.html
Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться
Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться
Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться
2021-09-16T17:58+0300
2021-09-16T17:58+0300
2021-09-16T17:58+0300
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выборы
мария захарова
мид рф
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Российская сторона предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела РФ и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее ведомство направило в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов, передает РИА Новости. Накануне глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявлял, что в Вашингтон передали всю информацию по проблеме и ожидают объяснений.Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
https://ru.sputnik.md/20210915/nablyudateli-ot-sng-promezhutochno-otchitalis-k-vyboram-v-rossii-vse-gotovo-44774588.html
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госдума, выборы, мария захарова, мид рф
Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться
Голосование на парламентских и иных выборах в России пройдет с 17 по 19 сентября.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Российская сторона предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела РФ и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее ведомство направило в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов, передает РИА Новости
.
Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, небезгранично.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Накануне глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявлял, что в Вашингтон передали всю информацию по проблеме и ожидают объяснений.
Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.