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Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться
Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться
Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться
2021-09-16T17:58+0300
2021-09-16T17:58+0300
россия
госдума
выборы
мария захарова
мид рф
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Российская сторона предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела РФ и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее ведомство направило в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов, передает РИА Новости. Накануне глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявлял, что в Вашингтон передали всю информацию по проблеме и ожидают объяснений.Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
https://ru.sputnik.md/20210915/nablyudateli-ot-sng-promezhutochno-otchitalis-k-vyboram-v-rossii-vse-gotovo-44774588.html
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госдума, выборы, мария захарова, мид рф

Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться

17:58 16.09.2021
210
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Голосование на парламентских и иных выборах в России пройдет с 17 по 19 сентября.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Российская сторона предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела РФ и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Наблюдатели от СНГ промежуточно отчитались: к выборам в России все готово
Вчера, 18:03
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Ранее ведомство направило в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов, передает РИА Новости.

Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, небезгранично.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Накануне глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявлял, что в Вашингтон передали всю информацию по проблеме и ожидают объяснений.
Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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