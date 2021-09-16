https://ru.sputnik.md/20210916/zakharova-vmeshatelstvo-ssha-vybory-terpenie-rossia-44805201.html

Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться

Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться

Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться

2021-09-16T17:58+0300

2021-09-16T17:58+0300

2021-09-16T17:58+0300

россия

госдума

выборы

мария захарова

мид рф

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Российская сторона предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела РФ и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее ведомство направило в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов, передает РИА Новости. Накануне глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявлял, что в Вашингтон передали всю информацию по проблеме и ожидают объяснений.Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

https://ru.sputnik.md/20210915/nablyudateli-ot-sng-promezhutochno-otchitalis-k-vyboram-v-rossii-vse-gotovo-44774588.html

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госдума, выборы, мария захарова, мид рф