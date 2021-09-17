https://ru.sputnik.md/20210917/apparat-ivl-44832519.html

Медучреждениям Молдовы подарили 20 аппаратов ИВЛ

Медучреждениям Молдовы подарили 20 аппаратов ИВЛ

Медучреждениям Молдовы подарили 20 аппаратов ИВЛ

2021-09-17T19:40+0300

2021-09-17T19:40+0300

2021-09-17T19:40+0300

медоборудование

венгрия

коронавирус

в молдове

нику попеску

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. В ходе визита в Республику Молдова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто состоялась церемония передачи в дар медучреждениям Молдовы 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Общая стоимость аппаратов ИВЛ, подаренных Молдове, составила 1,4 миллиона евро.Помимо 20 устройств ИВЛ, молдавские медучреждения получат в дар от властей Венгрии партию защитных масок и биоразлагаемых халатов.Оборудование передадут Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги.Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску поблагодарил венгерское государство, заявив, что оно является надежным партнером Республики Молдова.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто находится в Кишиневе по приглашению главы МИДЕИ Нику Попеску.

https://ru.sputnik.md/20210120/v-moldovu-pribyli-eshe-50-apparatov-ivl-dlya-spaseniya-tyazhelobolnyh-33310461.html

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2021

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медоборудование, венгрия, в молдове, нику попеску