https://ru.sputnik.md/20210917/cheban-pravitelstvo-moldovy-vklyuchilos-v-peregovory-po-tsene-na-gaz-44815232.html

Чебан: правительство Молдовы включилось в переговоры по цене на газ

Чебан: правительство Молдовы включилось в переговоры по цене на газ

Правительство Молдовы включилось в переговоры по цене на газ

2021-09-17T10:20+0300

2021-09-17T10:20+0300

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газ

газпром

молдовагаз

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Правительство Республики Молдова включилось в переговоры с российским "Газпромом" по новой цене на природный газ с 1 октября. Об этом в эксклюзивном комментарии для радиостудии Sputnik Молдова заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Напомним, по словам президента Молдовы Майи Санду, цена на газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны участвовать в них не будут.Фактический отказ властей Молдовы от участия в переговорах по будущей цене на газ активно обсуждался в СМИ и критиковался оппонентами правящей партии.Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии неоднократно продлевался.

https://ru.sputnik.md/20210916/reyting-maya-sandu-neuchastie-peregovory-gaz-44808464.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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