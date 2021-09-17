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Чебан: правительство Молдовы включилось в переговоры по цене на газ
Чебан: правительство Молдовы включилось в переговоры по цене на газ
Правительство Молдовы включилось в переговоры по цене на газ
2021-09-17T10:20+0300
2021-09-17T10:34+0300
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молдовагаз
экономика
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Правительство Республики Молдова включилось в переговоры с российским "Газпромом" по новой цене на природный газ с 1 октября. Об этом в эксклюзивном комментарии для радиостудии Sputnik Молдова заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Напомним, по словам президента Молдовы Майи Санду, цена на газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны участвовать в них не будут.Фактический отказ властей Молдовы от участия в переговорах по будущей цене на газ активно обсуждался в СМИ и критиковался оппонентами правящей партии.Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии неоднократно продлевался.
https://ru.sputnik.md/20210916/reyting-maya-sandu-neuchastie-peregovory-gaz-44808464.html
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Евгений Чебан
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газ, газпром, молдовагаз, в молдове

Чебан: правительство Молдовы включилось в переговоры по цене на газ

10:20 17.09.2021 (обновлено: 10:34 17.09.2021)
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© Sputnik / OsmatescoVadim Ceban
Vadim Ceban - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Osmatesco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Председатель правления ОАО "Молдовагаз" Вадим Чебан дал эксклюзивный комментарий Sputnik.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Правительство Республики Молдова включилось в переговоры с российским "Газпромом" по новой цене на природный газ с 1 октября. Об этом в эксклюзивном комментарии для радиостудии Sputnik Молдова заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Правительство активно участвует в переговорах с "Газпромом" о цене на природный газ, поставляемый в Молдову с 1 октября. Цена в любом случае вырастет с учетом международной ситуации, но для Молдовы она будет согласована с участием правительства”, - сообщил Вадим Чебан.

Напомним, по словам президента Молдовы Майи Санду, цена на газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны участвовать в них не будут.
Ударит ли по рейтингу Майи Санду ее неучастие в переговорах по газу - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
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Фактический отказ властей Молдовы от участия в переговорах по будущей цене на газ активно обсуждался в СМИ и критиковался оппонентами правящей партии.
Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии неоднократно продлевался.
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