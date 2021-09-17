https://ru.sputnik.md/20210917/churya-pas-sobiraetsya-postroit-media-imperiyu-44793049.html
Чуря: PAS собирается построить медиа-империю
Чуря: PAS собирается построить медиа-империю
Аналитик объяснил, как правящая в Молдове партия "Действие и солидарность" (PAS) будет выстраивать свою телевизионную медийную империю.
2021-09-17T08:00+0300
2021-09-17T08:00+0300
2021-09-17T08:00+0300
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Чуря: PAS собирается построить медиа-империю
Чуря: PAS собирается построить медиа-империю
Такой план от Партии "Действие и солидарность" (PAS) стал неожиданным сюрпризом. Тем не менее, правящая партия готова создать новую телевизионную медийную империю, - концерн или холдинг, - как мы привыкли говорить при олигархах, так как эти слова все еще актуальны в силу того, что Партия PAS на практике применяет методы молдавских олигархов для получения еще большей власти. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелий Чуря.По мнению Чури, желание PAS усилить свои позиции в медиа оправдано и политически: партия "Действие и солидарность", как партия власти, стремится к консолидации, по крайней мере, так это воспринимает PAS."Они будут отрывать куски рынка теми или иными способами. В данном случае, они используют геополитический параметр - это каналы, которые ретранслируют российские передачи. Это конкуренты, которых нужно убрать или, как минимум, снизить их присутствие на молдавском медиа-рынке", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Чуря: PAS собирается построить медиа-империю
Аналитик объяснил, как правящая в Молдове Партия "Действие и солидарность" (PAS) будет выстраивать свою телевизионную медийную империю.
Такой план от Партии "Действие и солидарность" (PAS) стал неожиданным сюрпризом. Тем не менее, правящая партия готова создать новую телевизионную медийную империю, - концерн или холдинг, - как мы привыкли говорить при олигархах, так как эти слова все еще актуальны в силу того, что Партия PAS на практике применяет методы молдавских олигархов для получения еще большей власти. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал политический аналитик Корнелий Чуря.
Поэтому, и об этом в последнее время говорят неофициально, существует желание создать новый медийный холдинг, а для этого надо провести определенную чистку. Эта чистка коснется конкурентов, быть может, главных конкурентов, как это случилось с телевизионным каналом TV8. Эта чистка может задеть и другие каналы, которые ретранслируют российский эфир, - они тоже занимают ощутимый кусок рынка, который, скорее всего, у них оторвут.
Корнелий Чуря
Политический аналитик
По мнению Чури, желание PAS усилить свои позиции в медиа оправдано и политически: партия "Действие и солидарность", как партия власти, стремится к консолидации, по крайней мере, так это воспринимает PAS.
"Они будут отрывать куски рынка теми или иными способами. В данном случае, они используют геополитический параметр - это каналы, которые ретранслируют российские передачи. Это конкуренты, которых нужно убрать или, как минимум, снизить их присутствие на молдавском медиа-рынке", - заключил собеседник.