https://ru.sputnik.md/20210917/churya-pas-sobiraetsya-postroit-media-imperiyu-44793049.html

Чуря: PAS собирается построить медиа-империю

Чуря: PAS собирается построить медиа-империю

Аналитик объяснил, как правящая в Молдове партия "Действие и солидарность" (PAS) будет выстраивать свою телевизионную медийную империю.

2021-09-17T08:00+0300

2021-09-17T08:00+0300

2021-09-17T08:00+0300

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Чуря: PAS собирается построить медиа-империю Чуря: PAS собирается построить медиа-империю

Такой план от Партии "Действие и солидарность" (PAS) стал неожиданным сюрпризом. Тем не менее, правящая партия готова создать новую телевизионную медийную империю, - концерн или холдинг, - как мы привыкли говорить при олигархах, так как эти слова все еще актуальны в силу того, что Партия PAS на практике применяет методы молдавских олигархов для получения еще большей власти. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелий Чуря.По мнению Чури, желание PAS усилить свои позиции в медиа оправдано и политически: партия "Действие и солидарность", как партия власти, стремится к консолидации, по крайней мере, так это воспринимает PAS."Они будут отрывать куски рынка теми или иными способами. В данном случае, они используют геополитический параметр - это каналы, которые ретранслируют российские передачи. Это конкуренты, которых нужно убрать или, как минимум, снизить их присутствие на молдавском медиа-рынке", - заключил собеседник.

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2021

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