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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
2021-09-17T18:13+0300
2021-09-17T18:16+0300
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1042 новых случая инфицирования COVID-19, из которых 874 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечено 13 случаев импорта инфекции: четыре – из Германии, три – из Болгарии, два –из Украины, по одному - из Чехии, Италии, Турции и Великобритании.Общее число случаев заражения в стране достигло 280 185.У медработников выявлено 23 случая заражения: семь – у врачей, восемь – у медсестер и восемь – у сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9388 тестов.Всего в больницах находятся 1505 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 95 (из них 8 подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровели 802 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 265 946.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли девять человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6578.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.9.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210915/zaschita-privivka-gripp-covid-19-44771716.html
https://ru.sputnik.md/20210916/turtsiya-prinimaet-ot-turistov-dokumenty-tolko-po-odnoy-rossiyskoy-vaktsine-44797835.html
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:13 17.09.2021 (обновлено: 18:16 17.09.2021)
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuМолдавские врачи
Молдавские врачи - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1042 новых случая инфицирования COVID-19, из которых 874 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Отмечено 13 случаев импорта инфекции: четыре – из Германии, три – из Болгарии, два –из Украины, по одному - из Чехии, Италии, Турции и Великобритании.
Общее число случаев заражения в стране достигло 280 185.
У медработников выявлено 23 случая заражения: семь – у врачей, восемь – у медсестер и восемь – у сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 9388 тестов.
Всего в больницах находятся 1505 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 95 (из них 8 подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровели 802 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 265 946.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли девять человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6578.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.9.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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