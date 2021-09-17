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В румынском городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева
В румынском городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева
В румынском городе Мэгурел прошли Дни Кишинева
2021-09-17T22:04+0300
2021-09-17T22:04+0300
румыния
молдова
примэрия кишинева
местные органы власти
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. В румынском уезде Илфов, в городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан. "В течение двух дней в ходе организованных мероприятий у коллег из претуры сектора Буюканы состоялись встречи и различные дискуссии. Так, 40 педагогов из Кишинева посетили Национальный научно-исследовательский институт физики и ядерной инженерии "Horia Hulubei", а также другие учебные заведения для обмена опытом", – сообщил Чебан.В рамках визита были организованы площадки, где обсуждались аспекты, связанные с образовательным фондом, инфраструктурными проектами в столице, культурными и социальными инициативами, творческими мероприятиями."Кульминацией вечера стал концерт оркестра Lăutarii под управлением маэстро Николае Ботгроса. В конце фестиваля я поблагодарил руководство уезда Илфов и коллег, которые показали часть нашей культуры", – заявил кишиневский мэр.Одновременно с этим событием в Сибиу прошла Генеральная ассамблея Совета местных властей Румынии и Молдовы (CALRRM).Примар отметил, что в последнее время власти Кишинева подписали несколько соглашений о сотрудничестве с округами, городами и секторами Бухареста. "Сегодня мы считаем, что пришло время укрепить эту общую структуру и платформу местных властей в обоих государствах, в том числе путем привлечения других ассоциированных организаций", – считает мэр Кишинева.В ходе мероприятия в Сибиу была подписана декларация о намерениях CALRRM касательно официальной регистрации и признания организации на национальном, европейском и международном уровнях.
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румыния, молдова, примэрия кишинева, местные органы власти

В румынском городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева

22:04 17.09.2021
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© Sputnik / Osmatesco Telegram / Ion CebanИон Чебан, "Дни Кишинева" в Мэгуреле
Ион Чебан, Дни Кишинева в Мэгуреле - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Osmatesco Telegram / Ion Ceban
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Дни Кишинева в румынском уезде Илфов прошли одновременно с Генеральной ассамблеей Совета местных властей Румынии и Молдовы в Сибиу.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. В румынском уезде Илфов, в городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан.
"В течение двух дней в ходе организованных мероприятий у коллег из претуры сектора Буюканы состоялись встречи и различные дискуссии. Так, 40 педагогов из Кишинева посетили Национальный научно-исследовательский институт физики и ядерной инженерии "Horia Hulubei", а также другие учебные заведения для обмена опытом", – сообщил Чебан.
В рамках визита были организованы площадки, где обсуждались аспекты, связанные с образовательным фондом, инфраструктурными проектами в столице, культурными и социальными инициативами, творческими мероприятиями.
"Кульминацией вечера стал концерт оркестра Lăutarii под управлением маэстро Николае Ботгроса. В конце фестиваля я поблагодарил руководство уезда Илфов и коллег, которые показали часть нашей культуры", – заявил кишиневский мэр.
Одновременно с этим событием в Сибиу прошла Генеральная ассамблея Совета местных властей Румынии и Молдовы (CALRRM).

"В качестве вице-президента Конгресса местных властей Республики Молдова вместе с коллегами участвую в мероприятии, которое дает нам возможность обсудить прогресс и перспективы наших сообществ", – сообщил Чебан.

Примар отметил, что в последнее время власти Кишинева подписали несколько соглашений о сотрудничестве с округами, городами и секторами Бухареста.
"Сегодня мы считаем, что пришло время укрепить эту общую структуру и платформу местных властей в обоих государствах, в том числе путем привлечения других ассоциированных организаций", – считает мэр Кишинева.
В ходе мероприятия в Сибиу была подписана декларация о намерениях CALRRM касательно официальной регистрации и признания организации на национальном, европейском и международном уровнях.
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