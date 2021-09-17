https://ru.sputnik.md/20210917/dni-kishineva-44836605.html

В румынском городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева

В румынском городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева

В румынском городе Мэгурел прошли Дни Кишинева

2021-09-17T22:04+0300

2021-09-17T22:04+0300

2021-09-17T22:04+0300

румыния

молдова

примэрия кишинева

местные органы власти

новости кишинева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44836775_0:26:1080:634_1920x0_80_0_0_3db0dc5aecc18ede15ec213e5dffb36d.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. В румынском уезде Илфов, в городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан. "В течение двух дней в ходе организованных мероприятий у коллег из претуры сектора Буюканы состоялись встречи и различные дискуссии. Так, 40 педагогов из Кишинева посетили Национальный научно-исследовательский институт физики и ядерной инженерии "Horia Hulubei", а также другие учебные заведения для обмена опытом", – сообщил Чебан.В рамках визита были организованы площадки, где обсуждались аспекты, связанные с образовательным фондом, инфраструктурными проектами в столице, культурными и социальными инициативами, творческими мероприятиями."Кульминацией вечера стал концерт оркестра Lăutarii под управлением маэстро Николае Ботгроса. В конце фестиваля я поблагодарил руководство уезда Илфов и коллег, которые показали часть нашей культуры", – заявил кишиневский мэр.Одновременно с этим событием в Сибиу прошла Генеральная ассамблея Совета местных властей Румынии и Молдовы (CALRRM).Примар отметил, что в последнее время власти Кишинева подписали несколько соглашений о сотрудничестве с округами, городами и секторами Бухареста. "Сегодня мы считаем, что пришло время укрепить эту общую структуру и платформу местных властей в обоих государствах, в том числе путем привлечения других ассоциированных организаций", – считает мэр Кишинева.В ходе мероприятия в Сибиу была подписана декларация о намерениях CALRRM касательно официальной регистрации и признания организации на национальном, европейском и международном уровнях.

румыния

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

румыния, молдова, примэрия кишинева, местные органы власти