https://ru.sputnik.md/20210917/ekspert-tsena-gaz-44811121.html

Эксперт – о цене на газ: ждут ли Молдову сюрпризы

Эксперт – о цене на газ: ждут ли Молдову сюрпризы

Эксперт рассказал, ждут ли Молдову сюрпризы по вопросу цены на природный газ

2021-09-17T19:11+0300

2021-09-17T19:11+0300

2021-09-17T19:11+0300

радио

в молдове

газ

россия

майя санду

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Неприятный сюрприз для Молдовы по вопросу цены на природный газ вполне возможен, но тем не менее страна сохраняет шансы получить неплохой контракт и приемлемые, чуть ниже рыночных, цены на голубое топливо, в случае если руководство республики удержит линию отказа от крайне жесткой прозападной линии. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова озвучил политический аналитик Корнелиу Чуря. То есть, считает эксперт, существует определенный негатив, который может сказаться на отношениях Молдовы с Россией, что неминуемо приведет к повышению цены, потому что РФ действует очень прагматично.Позиция властейПо словам президента Молдовы Майи Санду, цена на природный газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны не будут в них участвовать.Хоть закон и не запрещает кабмину быть частью переговорного процесса, правительство не станет вмешиваться, ожидая договоренностей, которых достигнет "Молдовагаз"."Закон гласит, что "Молдовагаз" является учреждением, ответственным за проведение подобных переговоров... Есть рыночная стоимость и есть установленная формула (расчета цены на газ – ред.), поэтому стоимость в конечном итоге будет зависеть от общемировых цен", – заявила Санду в эфире одного из коммерческих телеканалов.Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы>>>В правительстве следят за изменением цены на газ на международном рынке. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на пресс-подходе после заседания правительства 15 сентября.Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове>>>По его словам, в правительстве внимательно следят за тем, что происходит, и ведут дискуссии с молдавской компанией, а она – с "Газпромом"."Возможно, что в ближайшее время у нас состоятся дискуссии с "Газпромом" по вопросу газа. На данный момент пока преждевременно четко говорить о том, какими будут тарифы и что произойдет с ценой для граждан Молдовы", – заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей СпынуОн обратил внимание на то, что в случае с Молдовой используется другой механизм установления цены, который отличается от того, что происходит на международных биржах.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года. Совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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