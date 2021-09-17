https://ru.sputnik.md/20210917/ekspert-tsena-gaz-44811121.html
Эксперт – о цене на газ: ждут ли Молдову сюрпризы
Эксперт – о цене на газ: ждут ли Молдову сюрпризы
Эксперт рассказал, ждут ли Молдову сюрпризы по вопросу цены на природный газ
2021-09-17T19:11+0300
2021-09-17T19:11+0300
2021-09-17T19:11+0300
радио
в молдове
газ
россия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44811092_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_5231b51a829b59b51691adfa84c79ef3.jpg
Неприятный сюрприз для Молдовы по вопросу цены на природный газ вполне возможен, но тем не менее страна сохраняет шансы получить неплохой контракт и приемлемые, чуть ниже рыночных, цены на голубое топливо, в случае если руководство республики удержит линию отказа от крайне жесткой прозападной линии. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова озвучил политический аналитик Корнелиу Чуря. То есть, считает эксперт, существует определенный негатив, который может сказаться на отношениях Молдовы с Россией, что неминуемо приведет к повышению цены, потому что РФ действует очень прагматично.Позиция властейПо словам президента Молдовы Майи Санду, цена на природный газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны не будут в них участвовать.Хоть закон и не запрещает кабмину быть частью переговорного процесса, правительство не станет вмешиваться, ожидая договоренностей, которых достигнет "Молдовагаз"."Закон гласит, что "Молдовагаз" является учреждением, ответственным за проведение подобных переговоров... Есть рыночная стоимость и есть установленная формула (расчета цены на газ – ред.), поэтому стоимость в конечном итоге будет зависеть от общемировых цен", – заявила Санду в эфире одного из коммерческих телеканалов.Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы>>>В правительстве следят за изменением цены на газ на международном рынке. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на пресс-подходе после заседания правительства 15 сентября.Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове>>>По его словам, в правительстве внимательно следят за тем, что происходит, и ведут дискуссии с молдавской компанией, а она – с "Газпромом"."Возможно, что в ближайшее время у нас состоятся дискуссии с "Газпромом" по вопросу газа. На данный момент пока преждевременно четко говорить о том, какими будут тарифы и что произойдет с ценой для граждан Молдовы", – заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей СпынуОн обратил внимание на то, что в случае с Молдовой используется другой механизм установления цены, который отличается от того, что происходит на международных биржах.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года. Совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44811092_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_cfee9a95cbab25ed5d6409d45f61c122.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, газ, россия, майя санду, видео
Эксперт – о цене на газ: ждут ли Молдову сюрпризы
Политический аналитик прокомментировал, какой может быть цена на природный газ для Молдовы.
Неприятный сюрприз для Молдовы по вопросу цены на природный газ вполне возможен, но тем не менее страна сохраняет шансы получить неплохой контракт и приемлемые, чуть ниже рыночных, цены на голубое топливо, в случае если руководство республики удержит линию отказа от крайне жесткой прозападной линии. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова
озвучил политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Наша правящая политическая сила пытается что-то придумать, что позволит избежать потрясений, связанных с газовыми ценами. Но видно, что PAS очень сложно удержать эту линию, потому что, с одной стороны, встреча с Козаком, обнадеживающие заявления или вообще отказ от деклараций, чтобы не раскрыть карты, но с другой стороны – поездка в Киев и участие в "Крымской платформе" и неудача в переговорах с Украиной по нейтральным номерам", – сказал Чуря.
То есть, считает эксперт, существует определенный негатив, который может сказаться на отношениях Молдовы с Россией, что неминуемо приведет к повышению цены, потому что РФ действует очень прагматично.
Позиция властей
По словам президента Молдовы Майи Санду, цена на природный газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны не будут в них участвовать.
Хоть закон и не запрещает кабмину быть частью переговорного процесса, правительство не станет вмешиваться, ожидая договоренностей, которых достигнет "Молдовагаз".
"Закон гласит, что "Молдовагаз" является учреждением, ответственным за проведение подобных переговоров... Есть рыночная стоимость и есть установленная формула (расчета цены на газ – ред.), поэтому стоимость в конечном итоге будет зависеть от общемировых цен", – заявила Санду в эфире одного из коммерческих телеканалов.
В правительстве следят за изменением цены на газ на международном рынке. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на пресс-подходе после заседания правительства 15 сентября.
"Основные игроки – это компании, которые задействованы в этом процессе. Речь идет, в частности, о компаниях "Молдовагаз" и "Газпром". В то же время сообщаем, что министерство, которое я представляю, и я лично ведем постоянные дискуссии с руководством "Молдовагаза". Даже сегодня у меня состоялась беседа с директором этой компании, чтобы установить, какие дальнейшие шаги предпринимать и как будет проходить период до подписания/продления контракта о поставках газа", – сказал Спыну.
По его словам, в правительстве внимательно следят за тем, что происходит, и ведут дискуссии с молдавской компанией, а она – с "Газпромом".
"Возможно, что в ближайшее время у нас состоятся дискуссии с "Газпромом" по вопросу газа. На данный момент пока преждевременно четко говорить о том, какими будут тарифы и что произойдет с ценой для граждан Молдовы", – заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну
Он обратил внимание на то, что в случае с Молдовой используется другой механизм установления цены, который отличается от того, что происходит на международных биржах.
Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года. Совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.