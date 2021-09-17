https://ru.sputnik.md/20210917/gazprom-tsena-gaz-44833719.html

Глава "Газпрома": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды

Глава "Газпрома": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды

Глава "Газпром": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды

2021-09-17T20:09+0300

2021-09-17T20:09+0300

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экономика

россия

оао "газпром"

цены на газ

алексей миллер

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Цены на газ в Европе в ближайшее время могут достичь новых рекордных отметок. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления на годовом общем собрании Международного делового конгресса.По его словам, в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа и текущее отставание уже не наверстать.Цены на газ на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF 15 сентября достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.

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россия, оао "газпром", цены на газ, алексей миллер