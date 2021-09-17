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Глава "Газпрома": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды
Глава "Газпрома": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды
Глава "Газпром": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды
2021-09-17T20:09+0300
2021-09-17T20:09+0300
2021-09-17T20:42+0300
экономика
россия
оао "газпром"
цены на газ
алексей миллер
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Цены на газ в Европе в ближайшее время могут достичь новых рекордных отметок. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления на годовом общем собрании Международного делового конгресса.По его словам, в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа и текущее отставание уже не наверстать.Цены на газ на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF 15 сентября достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.
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россия, оао "газпром", цены на газ, алексей миллер
Глава "Газпрома": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды
20:09 17.09.2021 (обновлено: 20:42 17.09.2021)
Алексей Миллер допустил, что цены на газ в Европе могут достичь новых рекордных отметок.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Цены на газ в Европе в ближайшее время могут достичь новых рекордных отметок. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления на годовом общем собрании Международного делового конгресса.
По его словам, в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа и текущее отставание уже не наверстать.
"Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах. И мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды и, может быть даже, еще в ближайшее время побьют", – сказал Миллер.
Цены на газ на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF 15 сентября достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.