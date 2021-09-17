https://ru.sputnik.md/20210917/genprokuror-aresty-44827749.html
Генпрокурор рекомендует реже прибегать к арестам: в чем причина
Генпрокурор рекомендует реже прибегать к арестам: в чем причина
Прокуроры и судьи будут реже прибегать к арестам из-за вспышки COVID-19 в тюрьмах
2021-09-17T16:30+0300
2021-09-17T16:30+0300
2021-09-17T16:35+0300
прокуратура
тюрьма
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Прокуратура будет требовать превентивного ареста только в исключительных случаях и только если применение других мер пресечения может существенно помешать надлежащему расследованию дела. Такое распоряжение генеральный прокурор Александр Стояногло направил в адрес руководителей территориальных и специализированных прокуратур и подразделений ведомства, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Такое решение руководство прокуратуры приняло после обращения Национальной администрации пенитенциарных учреждений, которая выразила обеспокоенность по поводу увеличения числа случаев заражения COVID-19 в тюрьмах.В Генпрокуратуре считают, что подобная мера также поможет бороться с переполненностью тюрем.Более того, чтобы не подвергать задержанных риску заражения, генеральный прокурор распорядился не эскортировать их для участия в процессуальных действиях, если это не является абсолютно необходимым.
https://ru.sputnik.md/20210531/Proekt-s-probuksovkoy-chego-ne-khvataet-Kishinevu-chtoby-dostroit-tyurmu-34950682.html
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прокуратура, тюрьма, в молдове
Генпрокурор рекомендует реже прибегать к арестам: в чем причина
16:30 17.09.2021 (обновлено: 16:35 17.09.2021)
В молдавских тюрьмах фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Прокуратура будет требовать превентивного ареста только в исключительных случаях и только если применение других мер пресечения может существенно помешать надлежащему расследованию дела. Такое распоряжение генеральный прокурор Александр Стояногло направил в адрес руководителей территориальных и специализированных прокуратур и подразделений ведомства, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Такое решение руководство прокуратуры приняло после обращения Национальной администрации пенитенциарных учреждений, которая выразила обеспокоенность по поводу увеличения числа случаев заражения COVID-19 в тюрьмах.
В Генпрокуратуре считают, что подобная мера также поможет бороться с переполненностью тюрем.
Более того, чтобы не подвергать задержанных риску заражения, генеральный прокурор распорядился не эскортировать их для участия в процессуальных действиях, если это не является абсолютно необходимым.