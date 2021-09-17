https://ru.sputnik.md/20210917/genprokuror-aresty-44827749.html

Генпрокурор рекомендует реже прибегать к арестам: в чем причина

Генпрокурор рекомендует реже прибегать к арестам: в чем причина

Прокуроры и судьи будут реже прибегать к арестам из-за вспышки COVID-19 в тюрьмах

2021-09-17T16:30+0300

2021-09-17T16:30+0300

2021-09-17T16:35+0300

прокуратура

тюрьма

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Прокуратура будет требовать превентивного ареста только в исключительных случаях и только если применение других мер пресечения может существенно помешать надлежащему расследованию дела. Такое распоряжение генеральный прокурор Александр Стояногло направил в адрес руководителей территориальных и специализированных прокуратур и подразделений ведомства, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Такое решение руководство прокуратуры приняло после обращения Национальной администрации пенитенциарных учреждений, которая выразила обеспокоенность по поводу увеличения числа случаев заражения COVID-19 в тюрьмах.В Генпрокуратуре считают, что подобная мера также поможет бороться с переполненностью тюрем.Более того, чтобы не подвергать задержанных риску заражения, генеральный прокурор распорядился не эскортировать их для участия в процессуальных действиях, если это не является абсолютно необходимым.

https://ru.sputnik.md/20210531/Proekt-s-probuksovkoy-chego-ne-khvataet-Kishinevu-chtoby-dostroit-tyurmu-34950682.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, тюрьма, в молдове