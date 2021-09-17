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Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций в отношении талибов
Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций в отношении талибов
Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций в отношении талибов
2021-09-17T15:32+0300
2021-09-17T15:32+0300
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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости введения исключений из некоторых санкций в отношении талибов*, передает РИА Новости.Отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным в какой-то момент исключить "Талибан"* из списка террористических организаций ООН, Гутерреш отметил: "Конечно,… странам-членам решать, когда наступит подходящий момент для этого. Но в любом случае я призывал к ряду исключений из санкций, что позволило бы сделать возможными функциональные аспекты".Он указал, что исключения из санкций в отношении талибов* уже применялись ранее. "Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с "Талибаном"*. Так что я считаю, что мы должны создать условия... Из практических соображений будет необходимо сделать некоторые исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи", - подчеркнул генсек ООН.В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы* заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Талибан - движение признано террористическим и запрещено в РФ.
https://ru.sputnik.md/20210913/v-afganistan-pribyl-verkhovnyy-komissar-oon-po-delam-bezhentsev-44700233.html
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в мире, оон, афганистан

Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций в отношении талибов

15:32 17.09.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Афганистане после смены власти
Ситуация в Афганистане после смены власти - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости введения исключений из некоторых санкций в отношении талибов*, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным в какой-то момент исключить "Талибан"* из списка террористических организаций ООН, Гутерреш отметил: "Конечно,… странам-членам решать, когда наступит подходящий момент для этого. Но в любом случае я призывал к ряду исключений из санкций, что позволило бы сделать возможными функциональные аспекты".
Он указал, что исключения из санкций в отношении талибов* уже применялись ранее. "Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с "Талибаном"*. Так что я считаю, что мы должны создать условия... Из практических соображений будет необходимо сделать некоторые исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи", - подчеркнул генсек ООН.
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В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы* заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Талибан - движение признано террористическим и запрещено в РФ.
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