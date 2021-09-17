https://ru.sputnik.md/20210917/gensek-oon-prizval-vvesti-isklyucheniya-iz-sanktsiy-v-otnoshenii-talibov-44814077.html

Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций в отношении талибов

Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций в отношении талибов

Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций в отношении талибов

2021-09-17T15:32+0300

2021-09-17T15:32+0300

2021-09-17T15:32+0300

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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости введения исключений из некоторых санкций в отношении талибов*, передает РИА Новости.Отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным в какой-то момент исключить "Талибан"* из списка террористических организаций ООН, Гутерреш отметил: "Конечно,… странам-членам решать, когда наступит подходящий момент для этого. Но в любом случае я призывал к ряду исключений из санкций, что позволило бы сделать возможными функциональные аспекты".Он указал, что исключения из санкций в отношении талибов* уже применялись ранее. "Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с "Талибаном"*. Так что я считаю, что мы должны создать условия... Из практических соображений будет необходимо сделать некоторые исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи", - подчеркнул генсек ООН.В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы* заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Талибан - движение признано террористическим и запрещено в РФ.

https://ru.sputnik.md/20210913/v-afganistan-pribyl-verkhovnyy-komissar-oon-po-delam-bezhentsev-44700233.html

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