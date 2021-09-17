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Гидрометцентр объявил "желтый код" из-за заморозков в Молдове
Гидрометцентр объявил "желтый код" из-за заморозков в Молдове
Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках. 17.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-17T15:03+0300
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КИШИНЕВ, 17 сентября - Sputnik. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.В выходные дни дневные температуры значительно снизятся. В субботу ожидается до +25 градусов по Цельсию, в воскресенье - до +23 градусов, а в понедельник в стране ожидается только от +11 до +20 градусов тепла. По вторникам, средам и четвергам максимальные температуры поднимутся только до +15...+18 градусов по Цельсию.
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Евгений Чебан
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желтый код, в молдове, погода

Гидрометцентр объявил "желтый код" из-за заморозков в Молдове

15:03 17.09.2021
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© Sputnik / OsmatescoРастения, покрытые инеем
Растения, покрытые инеем - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Osmatesco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках.
КИШИНЕВ, 17 сентября - Sputnik. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.
В выходные дни дневные температуры значительно снизятся. В субботу ожидается до +25 градусов по Цельсию, в воскресенье - до +23 градусов, а в понедельник в стране ожидается только от +11 до +20 градусов тепла. По вторникам, средам и четвергам максимальные температуры поднимутся только до +15...+18 градусов по Цельсию.
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