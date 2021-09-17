https://ru.sputnik.md/20210917/gidromettsentr-obyavil-zheltyy-kod-iz-za-zamorozkov-v-moldove-44824800.html

Гидрометцентр объявил "желтый код" из-за заморозков в Молдове

Гидрометцентр объявил "желтый код" из-за заморозков в Молдове

Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках. 17.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-17T15:03+0300

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желтый код

общество

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погода

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КИШИНЕВ, 17 сентября - Sputnik. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.В выходные дни дневные температуры значительно снизятся. В субботу ожидается до +25 градусов по Цельсию, в воскресенье - до +23 градусов, а в понедельник в стране ожидается только от +11 до +20 градусов тепла. По вторникам, средам и четвергам максимальные температуры поднимутся только до +15...+18 градусов по Цельсию.

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2021

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желтый код, в молдове, погода