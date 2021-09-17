https://ru.sputnik.md/20210917/glavnoe--sobrat-v-krupneyshem-sele-gagauzii-rasschityvayut-na-bogatyy-urozhay-vinograda-44817568.html

"Главное – собрать": в крупнейшем селе Гагаузии рассчитывают на богатый урожай винограда

"Главное – собрать": в крупнейшем селе Гагаузии рассчитывают на богатый урожай винограда

В крупнейшем селе Гагаузии Конгазе рассчитывают на богатый урожай винограда

2021-09-17T12:25+0300

2021-09-17T12:25+0300

2021-09-17T12:25+0300

экономика

в молдове

гагаузия

урожай

виноград

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КОМРАТ, 17 сен - Sputnik, Максим Топал. На площади виноградников в 80 гектаров планируется собрать около 100 тонн "солнечной" ягоды, рассказывает руководитель агрохозяйства Анатолий Орманжи. По его словам, 2021 год для выращивания винограда "оказался сложным".Сбор урожая происходит вручную - в процессе задействованы до 70 рабочих. Чтобы убрать виноград быстро и качественно, бригады выходят на работу с 8 утра. "Урожай есть, значит, надо его только собрать", - говорит бригадир Андрей Палик.Сельхозпредприятие реализует урожай в основном на местные винзаводы. Виноград на переработку в Гагаузии принимают сейчас по цене около 6 леев за килограмм.Всего на территории автономии в этом году насчитывается 5 тысяч 380 гектаров виноградных плантаций. Из них 780 гектаров - это виноград столовых сортов, остальная площадь отдана под технические сорта.

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в молдове, гагаузия, урожай, виноград