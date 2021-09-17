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"Главное – собрать": в крупнейшем селе Гагаузии рассчитывают на богатый урожай винограда
"Главное – собрать": в крупнейшем селе Гагаузии рассчитывают на богатый урожай винограда
В крупнейшем селе Гагаузии Конгазе рассчитывают на богатый урожай винограда
2021-09-17T12:25+0300
2021-09-17T12:25+0300
экономика
в молдове
гагаузия
урожай
виноград
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КОМРАТ, 17 сен - Sputnik, Максим Топал. На площади виноградников в 80 гектаров планируется собрать около 100 тонн "солнечной" ягоды, рассказывает руководитель агрохозяйства Анатолий Орманжи. По его словам, 2021 год для выращивания винограда "оказался сложным".Сбор урожая происходит вручную - в процессе задействованы до 70 рабочих. Чтобы убрать виноград быстро и качественно, бригады выходят на работу с 8 утра. "Урожай есть, значит, надо его только собрать", - говорит бригадир Андрей Палик.Сельхозпредприятие реализует урожай в основном на местные винзаводы. Виноград на переработку в Гагаузии принимают сейчас по цене около 6 леев за килограмм.Всего на территории автономии в этом году насчитывается 5 тысяч 380 гектаров виноградных плантаций. Из них 780 гектаров - это виноград столовых сортов, остальная площадь отдана под технические сорта.
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в молдове, гагаузия, урожай, виноград

"Главное – собрать": в крупнейшем селе Гагаузии рассчитывают на богатый урожай винограда

12:25 17.09.2021
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© Sputnik / Maxim TopalСбор винограда в Гагаузии
Сбор винограда в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Непростые погодные условия этого года не помешали одному из хозяйств крупнейшего села в Гагаузии - Конгаза - вырастить отменный урожай винограда.
КОМРАТ, 17 сен - Sputnik, Максим Топал. На площади виноградников в 80 гектаров планируется собрать около 100 тонн "солнечной" ягоды, рассказывает руководитель агрохозяйства Анатолий Орманжи. По его словам, 2021 год для выращивания винограда "оказался сложным".
"В связи с выпадением осадков были дополнительные проблемы по защите многолетних насаждений. Но нам удалось провести технологические операции в срок. В настоящее время мы начали уборку, получаем с одного гектара от 10 до 12 тонн винограда", - отметил предприниматель.
© Sputnik / Maxim TopalСбор винограда в Гагаузии
Сбор винограда в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Сбор винограда в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Сбор урожая происходит вручную - в процессе задействованы до 70 рабочих. Чтобы убрать виноград быстро и качественно, бригады выходят на работу с 8 утра. "Урожай есть, значит, надо его только собрать", - говорит бригадир Андрей Палик.
© Sputnik / Maxim TopalСбор винограда в Гагаузии
Сбор винограда в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Сбор винограда в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Сельхозпредприятие реализует урожай в основном на местные винзаводы. Виноград на переработку в Гагаузии принимают сейчас по цене около 6 леев за килограмм.
© Sputnik / Maxim TopalСбор винограда в Гагаузии
Сбор винограда в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Сбор винограда в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Всего на территории автономии в этом году насчитывается 5 тысяч 380 гектаров виноградных плантаций. Из них 780 гектаров - это виноград столовых сортов, остальная площадь отдана под технические сорта.
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