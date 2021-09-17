https://ru.sputnik.md/20210917/grazhdane-rossii-golosuyut-za-novyy-sostav-gosudarstvennoy-dumy-44821165.html
Граждане России голосуют за новый состав Государственной думы
Граждане России голосуют за новый состав Государственной думы
Граждане России голосуют за новый состав Государственной думы
2021-09-17T13:30+0300
2021-09-17T13:30+0300
2021-09-17T13:38+0300
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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Голосование на думских выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Как рассказал РИА Новости зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, 17 сентября в Москве открылось 3486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования. Он уточнил, что участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать один день, а именно 19 сентября, остальные будут открыты все три дня.По всей России откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянных, а также около 2,5 тысячи участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать смогут и пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах".По решению ЦИК жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной. Это город Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.В настоящее время в российской столице своим избирательным правом онлайн воспользовались более 500 тысяч человек.В пятницу, 17 сентября, четыре избирательных участка открылись на левом берегу Днестра - в Приднестровском регионе. Об этом сообщило посольство РФ в Республике Молдова.Участки расположены: Работа избирательных комиссий проходит с соблюдением всех карантинных мер.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.Где в Молдове смогут проголосовать граждане России на выборах в Госдуму РФВ Кишиневе 19 сентября будет открыт только один участок для голосования на выборах в Государственную думу России. Он будет работать в представительстве Россотрудничества в Молдове.Список остальных участков смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html
https://ru.sputnik.md/20210917/v-kishineve-v-rossotrudnichestve-grazhdane-rossii-smogut-progolosovat-na-vyborakh-v-gosdumu-44817916.html
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в молдове, в мире, госдума, выборы
Граждане России голосуют за новый состав Государственной думы
13:30 17.09.2021 (обновлено: 13:38 17.09.2021)
В России проходят выборы в Госдуму, голосование продлится с 17 по 19 сентября.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Голосование на думских выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября.
Как рассказал РИА Новости
зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, 17 сентября в Москве открылось 3486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования. Он уточнил, что участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать один день, а именно 19 сентября, остальные будут открыты все три дня.
По всей России откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянных, а также около 2,5 тысячи участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать смогут и пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах".
По решению ЦИК жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной. Это город Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В настоящее время в российской столице своим избирательным правом онлайн воспользовались более 500 тысяч человек.
В пятницу, 17 сентября, четыре избирательных участка открылись на левом берегу Днестра - в Приднестровском регионе. Об этом сообщило посольство РФ в Республике Молдова.
"Ровно в восемь утра открылись для голосования на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва избирательные участки №8210, 8205, 8212, 8206", - отмечается на странице посольства в Facebook.
8210 - в городе Бендеры, ул. Тираспольская, 1.
8205 - в Тирасполе, ул. 25 октября, 96.
8212 - в Тирасполе, по ул. К. Либкнехта, 159.
8206 - в Тирасполе, по ул.К. Либкнехта, 159 "а".
Работа избирательных комиссий проходит с соблюдением всех карантинных мер.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Где в Молдове смогут проголосовать граждане России на выборах в Госдуму РФ
В Кишиневе 19 сентября будет открыт только один участок для голосования на выборах в Государственную думу России. Он будет работать в представительстве Россотрудничества в Молдове.
Список остальных участков смотрите в инфографике
Sputnik Молдова.