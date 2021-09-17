https://ru.sputnik.md/20210917/grazhdane-rossii-golosuyut-za-novyy-sostav-gosudarstvennoy-dumy-44821165.html

Граждане России голосуют за новый состав Государственной думы

Граждане России голосуют за новый состав Государственной думы

Граждане России голосуют за новый состав Государственной думы

2021-09-17T13:30+0300

2021-09-17T13:30+0300

2021-09-17T13:38+0300

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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Голосование на думских выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Как рассказал РИА Новости зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, 17 сентября в Москве открылось 3486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования. Он уточнил, что участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать один день, а именно 19 сентября, остальные будут открыты все три дня.По всей России откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянных, а также около 2,5 тысячи участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать смогут и пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах".По решению ЦИК жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной. Это город Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.В настоящее время в российской столице своим избирательным правом онлайн воспользовались более 500 тысяч человек.В пятницу, 17 сентября, четыре избирательных участка открылись на левом берегу Днестра - в Приднестровском регионе. Об этом сообщило посольство РФ в Республике Молдова.Участки расположены: Работа избирательных комиссий проходит с соблюдением всех карантинных мер.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.Где в Молдове смогут проголосовать граждане России на выборах в Госдуму РФВ Кишиневе 19 сентября будет открыт только один участок для голосования на выборах в Государственную думу России. Он будет работать в представительстве Россотрудничества в Молдове.Список остальных участков смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html

https://ru.sputnik.md/20210917/v-kishineve-v-rossotrudnichestve-grazhdane-rossii-smogut-progolosovat-na-vyborakh-v-gosdumu-44817916.html

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в молдове, в мире, госдума, выборы