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Гутерреш заявил, что не может запрещать непривитым президентам входить в штаб-квартиру ООН
Гутерреш заявил, что не может запрещать непривитым президентам входить в штаб-квартиру ООН
Гутерреш не может запрещать непривитым президентам входить в штаб-квартиру ООН
2021-09-17T10:50+0300
2021-09-17T10:50+0300
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в мире
оон
антониу гутерреш
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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не вправе запрещать лидерам стран входить на территорию штаб-квартиры организации, если они не привиты от коронавируса, передает РИА Новости.Он призвал всех гостей предстоящей 21-27 сентября недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН вакцинироваться. При этом Гутерреш подчеркнул, что не может запретить лидеру какого-либо государства входить на территорию штаб-квартиры ООН без прививки. "Я никоим образом не могу сказать главе государства, прибывающему в ООН, что, если он не вакцинирован, он не может войти (на территорию штаб-квартиры – ред.)", - сказал Гутерреш, уточнив, что у него нет таких полномочий.Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН на предстоящей неделе высокого уровня, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. Россия выступила решительно против требования пускать в зал только людей, предоставивших доказательство вакцинации от коронавируса, назвав такой подход дискриминационным и напомнив в том числе о людях, которым прививаться нельзя по медицинским показаниям. В итоге Шахид написал письмо постпредствам государств при ООН о том, что в здании продолжает действовать так называемая система, основанная на доверии, – приложив пропуск на входе, делегат подтверждает, что в последние 10 дней у него не было симптомов COVID-19, он не контактировал с больными и у него не был диагностирован этот вирус.
https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html
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в мире, оон, антониу гутерреш

Гутерреш заявил, что не может запрещать непривитым президентам входить в штаб-квартиру ООН

10:50 17.09.2021
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© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Генсек ООН также призвал всех гостей предстоящей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН вакцинироваться.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не вправе запрещать лидерам стран входить на территорию штаб-квартиры организации, если они не привиты от коронавируса, передает РИА Новости.

Он призвал всех гостей предстоящей 21-27 сентября недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН вакцинироваться. При этом Гутерреш подчеркнул, что не может запретить лидеру какого-либо государства входить на территорию штаб-квартиры ООН без прививки. "Я никоим образом не могу сказать главе государства, прибывающему в ООН, что, если он не вакцинирован, он не может войти (на территорию штаб-квартиры – ред.)", - сказал Гутерреш, уточнив, что у него нет таких полномочий.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН на предстоящей неделе высокого уровня, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду.
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Россия выступила решительно против требования пускать в зал только людей, предоставивших доказательство вакцинации от коронавируса, назвав такой подход дискриминационным и напомнив в том числе о людях, которым прививаться нельзя по медицинским показаниям. В итоге Шахид написал письмо постпредствам государств при ООН о том, что в здании продолжает действовать так называемая система, основанная на доверии, – приложив пропуск на входе, делегат подтверждает, что в последние 10 дней у него не было симптомов COVID-19, он не контактировал с больными и у него не был диагностирован этот вирус.
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