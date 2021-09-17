Коронавирус
Гутерреш заявил, что не может запрещать непривитым президентам входить в штаб-квартиру ООН
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Генсек ООН также призвал всех гостей предстоящей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН вакцинироваться.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не вправе запрещать лидерам стран входить на территорию штаб-квартиры организации, если они не привиты от коронавируса, передает РИА Новости.
Он призвал всех гостей предстоящей 21-27 сентября недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН вакцинироваться. При этом Гутерреш подчеркнул, что не может запретить лидеру какого-либо государства входить на территорию штаб-квартиры ООН без прививки. "Я никоим образом не могу сказать главе государства, прибывающему в ООН, что, если он не вакцинирован, он не может войти (на территорию штаб-квартиры – ред.)", - сказал Гутерреш, уточнив, что у него нет таких полномочий.
Он призвал всех гостей предстоящей 21-27 сентября недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН вакцинироваться. При этом Гутерреш подчеркнул, что не может запретить лидеру какого-либо государства входить на территорию штаб-квартиры ООН без прививки. "Я никоим образом не могу сказать главе государства, прибывающему в ООН, что, если он не вакцинирован, он не может войти (на территорию штаб-квартиры – ред.)", - сказал Гутерреш, уточнив, что у него нет таких полномочий.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН на предстоящей неделе высокого уровня, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду.
14 сентября, 21:17
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Россия выступила решительно против требования пускать в зал только людей, предоставивших доказательство вакцинации от коронавируса, назвав такой подход дискриминационным и напомнив в том числе о людях, которым прививаться нельзя по медицинским показаниям. В итоге Шахид написал письмо постпредствам государств при ООН о том, что в здании продолжает действовать так называемая система, основанная на доверии, – приложив пропуск на входе, делегат подтверждает, что в последние 10 дней у него не было симптомов COVID-19, он не контактировал с больными и у него не был диагностирован этот вирус.