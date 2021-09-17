https://ru.sputnik.md/20210917/guterresh-zayavil-ne-zapreschat-neprivitym-prezidentam-vkhodit-oon-44814652.html

Гутерреш заявил, что не может запрещать непривитым президентам входить в штаб-квартиру ООН

Гутерреш заявил, что не может запрещать непривитым президентам входить в штаб-квартиру ООН

Гутерреш не может запрещать непривитым президентам входить в штаб-квартиру ООН

2021-09-17T10:50+0300

2021-09-17T10:50+0300

2021-09-17T10:50+0300

коронавирус

в мире

оон

антониу гутерреш

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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не вправе запрещать лидерам стран входить на территорию штаб-квартиры организации, если они не привиты от коронавируса, передает РИА Новости.Он призвал всех гостей предстоящей 21-27 сентября недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН вакцинироваться. При этом Гутерреш подчеркнул, что не может запретить лидеру какого-либо государства входить на территорию штаб-квартиры ООН без прививки. "Я никоим образом не могу сказать главе государства, прибывающему в ООН, что, если он не вакцинирован, он не может войти (на территорию штаб-квартиры – ред.)", - сказал Гутерреш, уточнив, что у него нет таких полномочий.Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН на предстоящей неделе высокого уровня, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. Россия выступила решительно против требования пускать в зал только людей, предоставивших доказательство вакцинации от коронавируса, назвав такой подход дискриминационным и напомнив в том числе о людях, которым прививаться нельзя по медицинским показаниям. В итоге Шахид написал письмо постпредствам государств при ООН о том, что в здании продолжает действовать так называемая система, основанная на доверии, – приложив пропуск на входе, делегат подтверждает, что в последние 10 дней у него не было симптомов COVID-19, он не контактировал с больными и у него не был диагностирован этот вирус.

https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html

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в мире, оон, антониу гутерреш