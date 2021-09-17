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Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества
Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества
Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества
2021-09-17T16:03+0300
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КИШИНЕВ, 17 сентября – Sputnik. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили вступление Ирана в свои ряды на правах постоянного члена. Об этом заявил глава иранского МИД Амир Абдоллахиан.Ранее страна имела статус наблюдателя в организации, сообщает РИА Новости.В пятницу на саммите ШОС в Таджикистане начата процедура приема Ирана в организацию. Президент России Владимир Путин поддержал вступление страны в ШОС, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. Ранее Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
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в мире, шос

Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества

16:03 17.09.2021 (обновлено: 16:11 17.09.2021)
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© POOL / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© POOL
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Страны - лидеры ШОС одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена.
КИШИНЕВ, 17 сентября – Sputnik. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили вступление Ирана в свои ряды на правах постоянного члена. Об этом заявил глава иранского МИД Амир Абдоллахиан.
Ранее страна имела статус наблюдателя в организации, сообщает РИА Новости.

"Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был одобрен лидерами организации в присутствии президента нашей страны (Ибрахима Раиси) сегодня, в пятницу, в Душанбе. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики добрососедства, а также в рамках ориентированной на Азию политики", – заявил Абдоллахиан.

В пятницу на саммите ШОС в Таджикистане начата процедура приема Ирана в организацию. Президент России Владимир Путин поддержал вступление страны в ШОС, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. Ранее Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
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