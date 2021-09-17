https://ru.sputnik.md/20210917/iran-prisoedinilsya-shos-44827997.html

Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества

Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества

Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества

2021-09-17T16:03+0300

2021-09-17T16:03+0300

2021-09-17T16:11+0300

в мире

шос

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КИШИНЕВ, 17 сентября – Sputnik. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили вступление Ирана в свои ряды на правах постоянного члена. Об этом заявил глава иранского МИД Амир Абдоллахиан.Ранее страна имела статус наблюдателя в организации, сообщает РИА Новости.В пятницу на саммите ШОС в Таджикистане начата процедура приема Ирана в организацию. Президент России Владимир Путин поддержал вступление страны в ШОС, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. Ранее Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.

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в мире, шос