https://ru.sputnik.md/20210917/izbran-novyy-predsedatel-tsik-44825919.html
Избран новый председатель ЦИК Молдовы
Избран новый председатель ЦИК Молдовы
На данный момент избраны только шесть из девяти членов Центризбиркома. 17.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-17T15:22+0300
2021-09-17T15:22+0300
2021-09-17T15:38+0300
цик
политика
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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы избрана бывший заместитель директора Центра непрерывного образования в избирательной сфере Анжелика Караман. Решение принято на заседании ЦИК в пятницу.У Анжелики Караман есть опыт работы в местном и центральном публичном управлении: в претуре столичного сектора Центр, ЦИК, мэрии Гидигича. Караман также была основательницей Центра непрерывного образования в избирательной сфере (CICDE).Член ЦИК Павел Постикэ предложил перенести избрание вице-председателя и секретаря структуры до того момента, когда будут избраны остальные члены ЦИК. Избрание вице-председателя и секретаря Центризбиркома по решению комиссии должно произойти в течение 15 дней.Депутаты парламентского большинства проголосовали за назначение новых членов ЦИК. Ими стали: Берлинский Александр - 58 голосов депутатов, Караман Анжелика - 59 голосов, экс-член ЦИК Гурдуза Серджиу - 59 голосов, Лупашко Людмила - 59 голосов, Мустяца Александру - 59 голосов. Экс-глава правозащитной организации Promo-lex Павел Постикэ был назначен в ЦИК президентом Майей Санду и также входит в его состав.Кандидат от Партии “Шор” Вадим Банару набрал 5 голосов депутатов.Кандидатуры, предложенные в ЦИК от Блока коммунистов и социалистов - Постолаке Василе, Енчу Лилиан, Мирон Виталие, - не рассматривались. Как объяснил Игорь Гросу, этого не стали делать из-за отсутствия Фракции коммунистов и социалистов в зале заседаний.Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается президентом Республики Молдова, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции.
https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-moldovy-utverdil-mandat-novykh-chlenov-tsik-vse-oni-predlozheny-pas-44798377.html
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цик, в молдове
Избран новый председатель ЦИК Молдовы
15:22 17.09.2021 (обновлено: 15:38 17.09.2021)
На данный момент избраны только шесть из девяти членов Центризбиркома.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы избрана бывший заместитель директора Центра непрерывного образования в избирательной сфере Анжелика Караман. Решение принято на заседании ЦИК в пятницу.
"Я уверена что буду пользоваться вашей поддержкой для того, чтобы обеспечить деятельность ЦИК в соответствии с законом и на пользу гражданам. Будем работать над тем, чтобы обеспечивать корректный и равноудаленный избирательный процесс", - заявила новый председатель ЦИК.
У Анжелики Караман есть опыт работы в местном и центральном публичном управлении: в претуре столичного сектора Центр, ЦИК, мэрии Гидигича. Караман также была основательницей Центра непрерывного образования в избирательной сфере (CICDE).
Член ЦИК Павел Постикэ предложил перенести избрание вице-председателя и секретаря структуры до того момента, когда будут избраны остальные члены ЦИК. Избрание вице-председателя и секретаря Центризбиркома по решению комиссии должно произойти в течение 15 дней.
"Я понимаю, что процедура избрания члена ЦИК сейчас может вызывать вопросы, но мы должны деблокировать работу комиссии, учитывая приближающиеся новые местные выборы", - заявил Постикэ.
Депутаты парламентского большинства проголосовали за назначение новых членов ЦИК. Ими стали: Берлинский Александр - 58 голосов депутатов, Караман Анжелика - 59 голосов, экс-член ЦИК Гурдуза Серджиу - 59 голосов, Лупашко Людмила - 59 голосов, Мустяца Александру - 59 голосов. Экс-глава правозащитной организации Promo-lex Павел Постикэ был назначен в ЦИК президентом Майей Санду и также входит в его состав.
Кандидат от Партии “Шор” Вадим Банару набрал 5 голосов депутатов.
Кандидатуры, предложенные в ЦИК от Блока коммунистов и социалистов - Постолаке Василе, Енчу Лилиан, Мирон Виталие, - не рассматривались. Как объяснил Игорь Гросу, этого не стали делать из-за отсутствия Фракции коммунистов и социалистов в зале заседаний.
Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается президентом Республики Молдова, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции.