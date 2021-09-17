https://ru.sputnik.md/20210917/izbran-novyy-predsedatel-tsik-44825919.html

Избран новый председатель ЦИК Молдовы

Избран новый председатель ЦИК Молдовы

На данный момент избраны только шесть из девяти членов Центризбиркома. 17.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-17T15:22+0300

2021-09-17T15:22+0300

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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы избрана бывший заместитель директора Центра непрерывного образования в избирательной сфере Анжелика Караман. Решение принято на заседании ЦИК в пятницу.У Анжелики Караман есть опыт работы в местном и центральном публичном управлении: в претуре столичного сектора Центр, ЦИК, мэрии Гидигича. Караман также была основательницей Центра непрерывного образования в избирательной сфере (CICDE).Член ЦИК Павел Постикэ предложил перенести избрание вице-председателя и секретаря структуры до того момента, когда будут избраны остальные члены ЦИК. Избрание вице-председателя и секретаря Центризбиркома по решению комиссии должно произойти в течение 15 дней.Депутаты парламентского большинства проголосовали за назначение новых членов ЦИК. Ими стали: Берлинский Александр - 58 голосов депутатов, Караман Анжелика - 59 голосов, экс-член ЦИК Гурдуза Серджиу - 59 голосов, Лупашко Людмила - 59 голосов, Мустяца Александру - 59 голосов. Экс-глава правозащитной организации Promo-lex Павел Постикэ был назначен в ЦИК президентом Майей Санду и также входит в его состав.Кандидат от Партии “Шор” Вадим Банару набрал 5 голосов депутатов.Кандидатуры, предложенные в ЦИК от Блока коммунистов и социалистов - Постолаке Василе, Енчу Лилиан, Мирон Виталие, - не рассматривались. Как объяснил Игорь Гросу, этого не стали делать из-за отсутствия Фракции коммунистов и социалистов в зале заседаний.Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается президентом Республики Молдова, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции.

https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-moldovy-utverdil-mandat-novykh-chlenov-tsik-vse-oni-predlozheny-pas-44798377.html

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