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Какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ - мнение экспертов
Какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ - мнение экспертов
Какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ
2021-09-17T09:32+0300
2021-09-17T09:34+0300
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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Рост цен на газ в Евросоюзе может затронуть компании по производству стали, а также химическую промышленность и производство "синего" водорода, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Тем не менее, как отметил собеседник, эти отрасли в Европе традиционно проигрывали по уровню издержек производителям из регионов с дешевым газом - США, Ближнего Востока и России. "В связи с чем зачастую Европейский союз использует инструмент антидемпинговых пошлин и квот для защиты внутренних производителей", - добавил он.Руководитель департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот в то же время отметил, что завышенные цены на газ серьезно сказываются на энергоемких отраслях. "Это приводит к удорожанию отопления и производства электроэнергии, особенно на газовых электростанциях, а значит, практически любой бизнес столкнется с ростом расходов", - сказал он.По словам аналитика Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергея Капитонова, высокие цены на газ сокращают конкурентоспособность европейских химических и сталелитейных компаний. Он также подчеркнул, что сегодня наблюдается усиление конкуренции природного газа с углем в секторе электрогенерации."При нынешних ценах на уголь и ценах на выбросы СО2 в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS) газ должен стоить порядка 500 долларов за тысячу кубометров и ниже, чтобы происходило естественное переключение с угольной генерации на газовую. Однако на спотовом рынке газ торгуется намного дороже - в результате мы наблюдаем обратный процесс - часть газовой электрогенерации уходит с рынка, уступая место угольной", - подытожил он.Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.
https://ru.sputnik.md/20210915/rost-tsen-na-gaz-v-evrope-prokommentirovali-v-kremle-44767092.html
https://ru.sputnik.md/20210915/dodon-vlasti-moldovy-ne-khotyat-zanimatsya-voprosami-gazosnabzheniya-strany-44762421.html
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в мире, экономика, газ

Какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ - мнение экспертов

09:32 17.09.2021 (обновлено: 09:34 17.09.2021)
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© Sputnik / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты в жилом доме
Конфорка газовой плиты в жилом доме - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
Стремительный рост цен на голубое топливо в Европе не может не отразиться на экономике стран Евросоюза.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Рост цен на газ в Евросоюзе может затронуть компании по производству стали, а также химическую промышленность и производство "синего" водорода, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

"Если говорить об отраслях, для которых уровень цен на газ напрямую влияет на конкурентоспособность, это в первую очередь производство азотных удобрений, в меньшей степени - газохимия", - сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Тем не менее, как отметил собеседник, эти отрасли в Европе традиционно проигрывали по уровню издержек производителям из регионов с дешевым газом - США, Ближнего Востока и России. "В связи с чем зачастую Европейский союз использует инструмент антидемпинговых пошлин и квот для защиты внутренних производителей", - добавил он.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
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Рост цен на газ в Европе прокомментировали в Кремле
15 сентября, 15:00
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Руководитель департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот в то же время отметил, что завышенные цены на газ серьезно сказываются на энергоемких отраслях. "Это приводит к удорожанию отопления и производства электроэнергии, особенно на газовых электростанциях, а значит, практически любой бизнес столкнется с ростом расходов", - сказал он.
"Даже краткосрочное подорожание газа влияет на цены в секторах производства и услуг - через рост расходов на отопление, охлаждение, сушку, освещение и так далее. Подвержена рискам химическая промышленность, как и производство водорода - например, в Германии преобладает не "зеленый" водород, а "синий", получаемый из газа", - продолжил эксперт.
По словам аналитика Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергея Капитонова, высокие цены на газ сокращают конкурентоспособность европейских химических и сталелитейных компаний. Он также подчеркнул, что сегодня наблюдается усиление конкуренции природного газа с углем в секторе электрогенерации.
"При нынешних ценах на уголь и ценах на выбросы СО2 в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS) газ должен стоить порядка 500 долларов за тысячу кубометров и ниже, чтобы происходило естественное переключение с угольной генерации на газовую. Однако на спотовом рынке газ торгуется намного дороже - в результате мы наблюдаем обратный процесс - часть газовой электрогенерации уходит с рынка, уступая место угольной", - подытожил он.
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Додон: Власти Молдовы не хотят заниматься вопросами газоснабжения страны
15 сентября, 12:10
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Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.
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