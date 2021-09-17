https://ru.sputnik.md/20210917/kakie-otrasli-es-postradayut-ot-rosta-tsen-na-gaz-mnenie-ekspertov-44813094.html
Какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ - мнение экспертов
Какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ - мнение экспертов
Какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ
2021-09-17T09:32+0300
2021-09-17T09:32+0300
2021-09-17T09:34+0300
экономика
в мире
экономика
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44813154_0:241:3213:2048_1920x0_80_0_0_80c5ff9c8b7fdbcd141d26d3ba7364b0.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Рост цен на газ в Евросоюзе может затронуть компании по производству стали, а также химическую промышленность и производство "синего" водорода, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Тем не менее, как отметил собеседник, эти отрасли в Европе традиционно проигрывали по уровню издержек производителям из регионов с дешевым газом - США, Ближнего Востока и России. "В связи с чем зачастую Европейский союз использует инструмент антидемпинговых пошлин и квот для защиты внутренних производителей", - добавил он.Руководитель департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот в то же время отметил, что завышенные цены на газ серьезно сказываются на энергоемких отраслях. "Это приводит к удорожанию отопления и производства электроэнергии, особенно на газовых электростанциях, а значит, практически любой бизнес столкнется с ростом расходов", - сказал он.По словам аналитика Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергея Капитонова, высокие цены на газ сокращают конкурентоспособность европейских химических и сталелитейных компаний. Он также подчеркнул, что сегодня наблюдается усиление конкуренции природного газа с углем в секторе электрогенерации."При нынешних ценах на уголь и ценах на выбросы СО2 в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS) газ должен стоить порядка 500 долларов за тысячу кубометров и ниже, чтобы происходило естественное переключение с угольной генерации на газовую. Однако на спотовом рынке газ торгуется намного дороже - в результате мы наблюдаем обратный процесс - часть газовой электрогенерации уходит с рынка, уступая место угольной", - подытожил он.Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.
https://ru.sputnik.md/20210915/rost-tsen-na-gaz-v-evrope-prokommentirovali-v-kremle-44767092.html
https://ru.sputnik.md/20210915/dodon-vlasti-moldovy-ne-khotyat-zanimatsya-voprosami-gazosnabzheniya-strany-44762421.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44813154_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_02c3f49d9aac1b68a2310cce2db5688b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, экономика, газ
Какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ - мнение экспертов
09:32 17.09.2021 (обновлено: 09:34 17.09.2021)
Стремительный рост цен на голубое топливо в Европе не может не отразиться на экономике стран Евросоюза.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik.
Рост цен на газ в Евросоюзе может затронуть компании по производству стали, а также химическую промышленность и производство "синего" водорода, рассказали РИА Новости
опрошенные эксперты.
"Если говорить об отраслях, для которых уровень цен на газ напрямую влияет на конкурентоспособность, это в первую очередь производство азотных удобрений, в меньшей степени - газохимия", - сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
Тем не менее, как отметил собеседник, эти отрасли в Европе традиционно проигрывали по уровню издержек производителям из регионов с дешевым газом - США, Ближнего Востока и России. "В связи с чем зачастую Европейский союз использует инструмент антидемпинговых пошлин и квот для защиты внутренних производителей", - добавил он.
Руководитель департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот в то же время отметил, что завышенные цены на газ серьезно сказываются на энергоемких отраслях. "Это приводит к удорожанию отопления и производства электроэнергии, особенно на газовых электростанциях, а значит, практически любой бизнес столкнется с ростом расходов", - сказал он.
"Даже краткосрочное подорожание газа влияет на цены в секторах производства и услуг - через рост расходов на отопление, охлаждение, сушку, освещение и так далее. Подвержена рискам химическая промышленность, как и производство водорода - например, в Германии преобладает не "зеленый" водород, а "синий", получаемый из газа", - продолжил эксперт.
По словам аналитика Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергея Капитонова, высокие цены на газ сокращают конкурентоспособность европейских химических и сталелитейных компаний. Он также подчеркнул, что сегодня наблюдается усиление конкуренции природного газа с углем в секторе электрогенерации.
"При нынешних ценах на уголь и ценах на выбросы СО2 в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS) газ должен стоить порядка 500 долларов за тысячу кубометров и ниже, чтобы происходило естественное переключение с угольной генерации на газовую. Однако на спотовом рынке газ торгуется намного дороже - в результате мы наблюдаем обратный процесс - часть газовой электрогенерации уходит с рынка, уступая место угольной", - подытожил он.
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.