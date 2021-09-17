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Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
2021-09-17T21:35+0300
2021-09-17T21:35+0300
2021-09-17T21:40+0300
россия
космонавты
мкс
выборы в госдуму
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Российский экипаж Международной космической станции (МКС) принял участие в голосовании в Госдуму РФ.Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах непосредственно с борта МКС, сообщает "Роскосмос".Отмечается, что Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле – заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался системой онлайн-голосования.
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космонавты, мкс, выборы в госдуму
Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
21:35 17.09.2021 (обновлено: 21:40 17.09.2021)
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах в Госдуму непосредственно на борту МКС.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Российский экипаж Международной космической станции (МКС) принял участие в голосовании в Госдуму РФ.
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах непосредственно с борта МКС, сообщает "Роскосмос".
"Космонавты Роскосмоса Новицкий и Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ. Они отдали свои голоса в первый день голосования", – говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле – заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался системой онлайн-голосования.