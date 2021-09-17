Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210917/kosmonavty-vybory-gosduma-rf-44837651.html
Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
2021-09-17T21:35+0300
2021-09-17T21:40+0300
россия
космонавты
мкс
выборы в госдуму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0e/32030367_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_60ab5c97a7b9d1c22003b22b244f3e45.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Российский экипаж Международной космической станции (МКС) принял участие в голосовании в Госдуму РФ.Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах непосредственно с борта МКС, сообщает "Роскосмос".Отмечается, что Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле – заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался системой онлайн-голосования.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0e/32030367_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_91727503c9551b431e2515f13a59fe76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
космонавты, мкс, выборы в госдуму

Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ

21:35 17.09.2021 (обновлено: 21:40 17.09.2021)
4
© Photo : Instagram / Roscosmos / Ivan VagnerМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Photo : Instagram / Roscosmos / Ivan Vagner
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах в Госдуму непосредственно на борту МКС.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Российский экипаж Международной космической станции (МКС) принял участие в голосовании в Госдуму РФ.
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах непосредственно с борта МКС, сообщает "Роскосмос".

"Космонавты Роскосмоса Новицкий и Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ. Они отдали свои голоса в первый день голосования", – говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле – заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался системой онлайн-голосования.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:05Путин подписал указ о единовременной выплате для блокадников и защитников Ленинграда
20:38Серийный вор задержан в Кишиневе
20:09Глава "Газпрома": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды
19:40Медучреждениям Молдовы подарили 20 аппаратов ИВЛ
19:11Эксперт – о цене на газ: ждут ли Молдову сюрпризы
18:42Огненный кинжал: ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО
18:13Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:46Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ
17:17Гендиректор ГП "Молдэлектрика" отправлен в отставку
16:58Граждане России в Приднестровье голосуют на выборах в Госдуму РФ
16:30Генпрокурор рекомендует реже прибегать к арестам: в чем причина
16:03Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества
15:32Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций в отношении талибов
15:22Избран новый председатель ЦИК Молдовы
15:03Гидрометцентр объявил "желтый код" из-за заморозков в Молдове
15:02Украина упростила правила транзитного въезда для иностранцев
14:28Чтобы не начал войну: у президента США отобрали ядерную кнопку
14:02Путин: ШОС надо задействовать для блокирования терроризма и наркотрафика из Афганистана
13:30Граждане России голосуют за новый состав Государственной думы
13:02"Шериф" купил нового центрфорварда из Ганы