https://ru.sputnik.md/20210917/kosmonavty-vybory-gosduma-rf-44837651.html

Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ

Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ

Российские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ

2021-09-17T21:35+0300

2021-09-17T21:35+0300

2021-09-17T21:40+0300

россия

космонавты

мкс

выборы в госдуму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0e/32030367_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_60ab5c97a7b9d1c22003b22b244f3e45.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Российский экипаж Международной космической станции (МКС) принял участие в голосовании в Госдуму РФ.Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах непосредственно с борта МКС, сообщает "Роскосмос".Отмечается, что Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле – заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался системой онлайн-голосования.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

космонавты, мкс, выборы в госдуму