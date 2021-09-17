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Мир за сутки: выборы в России, извержение в Японии и кашель Байдена
Мир за сутки: выборы в России, извержение в Японии и кашель Байдена
Выборы в России, извержение вулкана в Японии и кашель Байдена
2021-09-17T09:00+0300
2021-09-17T09:00+0300
общество
в мире
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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. В России проходят выборы в Государственную думу. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. Участки для голосования открылись в Москве и центральной части страны, передает РИА Новости.В этом году по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ выборы будут проходить в течение трех дней, избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день. Всего на единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах Российской Федерации, на них заместят более 31 тысячи мандатов.Как рассказал РИА Новости зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, 17 сентября в Москве откроется 3486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования. Он уточнил, что участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать один день, а именно 19 сентября, остальные будут открыты все три дня.По всей России откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянных, а также около 2,5 тысячи участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать смогут и пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах".По решению ЦИК жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно пройдет на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной. Это город Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Кроме выборов депутатов Госдумы, в 46 регионах пройдут выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации: в девяти субъектах выберут высших должностных лиц, в 39 регионах - депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней в этом году прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи зарегистрированных кандидатов. Согласно данным ЦИК, лидируют по количеству зарегистрированных кандидатов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах Партия пенсионеров и "Коммунисты России".В состав 14 зарегистрированных федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями, в итоге включены 3812 кандидатов. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2020 кандидатов, 10 из которых самовыдвиженцы.Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.В Японии проснулся вулканИзвержение вулкана произошло на острове Суваносэ в японской префектуре Кагосима, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.Зафиксировано падение крупных вулканических камней в радиусе одного километра. В связи с этим метеоуправление повысило уровень опасности извержения до третьего из пяти возможных. На практике это означает запрет восхождения на гору.В этом году на острове отмечались извержения в марте и июне. Тогда уровень опасности был повышен до третьего, но затем вновь понижен до второго.Метеорологи призывают население следить за подробной информацией. На острове проживают несколько десятков человек.Псаки рассказала, опасен ли кашель БайденаПрезидент США стал кашлять настолько часто, что представители СМИ решили поинтересоваться, с чем это связано. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что кашель Байдена "не повод для беспокойства".Как сообщает РИА Новости, во время регулярного брифинга ее спросили, стоит ли американской общественности беспокоиться из-за частого кашля у главы государства.В ответ представитель Белого дома отметила, что в поездках Байдена сопровождает и регулярно осматривает врач."Здесь нет причин для беспокойства", — подчеркнула она.Псаки добавила, что существует множество причин для кашля — в частности, это может быть незначительная простуда или необходимость прочистить горло во время выступления.В Сети неоднократно обращали внимание на кашель Байдена во время публичных мероприятий. Зачастую состояние здоровья 78-летнего американского лидера вызывало больше беспокойства, чем содержание его выступлений. В своей недавней речи в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома он несколько раз подкашливал, из-за чего был вынужден прерывать выступление.
https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html
https://ru.sputnik.md/20210915/glava-tsik-vybori-gosduma-250-mezhdunarodnye-nablyudateli-44769524.html
https://ru.sputnik.md/20210916/zakharova-vmeshatelstvo-ssha-vybory-terpenie-rossia-44805201.html
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https://ru.sputnik.md/20210907/pervaya-ledi-s-polnoy-zanyatostyu-smi-raskryli-mesto-raboty-dzhill-bayden-44563809.html
https://ru.sputnik.md/20210829/bayden-zasnul-44333971.html
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в мире

Мир за сутки: выборы в России, извержение в Японии и кашель Байдена

09:00 17.09.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкAlegeri în Rusia
Alegeri în Rusia - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. В России проходят выборы в Государственную думу. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. Участки для голосования открылись в Москве и центральной части страны, передает РИА Новости.
В этом году по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ выборы будут проходить в течение трех дней, избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день. Всего на единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах Российской Федерации, на них заместят более 31 тысячи мандатов.
Посол РФ в Молдове Олег Васнецов - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
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13 сентября, 15:17
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Как рассказал РИА Новости зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, 17 сентября в Москве откроется 3486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования. Он уточнил, что участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать один день, а именно 19 сентября, остальные будут открыты все три дня.
По всей России откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянных, а также около 2,5 тысячи участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать смогут и пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах".
По решению ЦИК жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно пройдет на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной. Это город Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
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Глава ЦИК: на выборах в Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей
15 сентября, 16:05
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Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Кроме выборов депутатов Госдумы, в 46 регионах пройдут выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации: в девяти субъектах выберут высших должностных лиц, в 39 регионах - депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Также состоятся выборы муниципального уровня.
Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней в этом году прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи зарегистрированных кандидатов. Согласно данным ЦИК, лидируют по количеству зарегистрированных кандидатов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах Партия пенсионеров и "Коммунисты России".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
Россия
Захарова - о вмешательстве США в выборы: терпение России может закончиться
Вчера, 17:58
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В состав 14 зарегистрированных федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями, в итоге включены 3812 кандидатов. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2020 кандидатов, 10 из которых самовыдвиженцы.
Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

В Японии проснулся вулкан

Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в японской префектуре Кагосима, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.
Извержение вулкана Этна в Италии - Sputnik Молдова, 1920, 29.06.2021
Видео: извержение вулкана в Коста-Рике
29 июня, 09:55
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Зафиксировано падение крупных вулканических камней в радиусе одного километра. В связи с этим метеоуправление повысило уровень опасности извержения до третьего из пяти возможных. На практике это означает запрет восхождения на гору.
В этом году на острове отмечались извержения в марте и июне. Тогда уровень опасности был повышен до третьего, но затем вновь понижен до второго.
Вулкан Пакая - Sputnik Молдова, 1920, 30.03.2021
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Видео: вулкан Пакая – извержение длиной в два месяца
30 марта, 19:42
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Метеорологи призывают население следить за подробной информацией. На острове проживают несколько десятков человек.

Псаки рассказала, опасен ли кашель Байдена

Президент США стал кашлять настолько часто, что представители СМИ решили поинтересоваться, с чем это связано. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что кашель Байдена "не повод для беспокойства".
Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл на саммите G7 в Великобритании - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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Как сообщает РИА Новости, во время регулярного брифинга ее спросили, стоит ли американской общественности беспокоиться из-за частого кашля у главы государства.
В ответ представитель Белого дома отметила, что в поездках Байдена сопровождает и регулярно осматривает врач.
"Здесь нет причин для беспокойства", — подчеркнула она.
Псаки добавила, что существует множество причин для кашля — в частности, это может быть незначительная простуда или необходимость прочистить горло во время выступления.
Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
Байдена заподозрили в том, что он заснул на встрече с премьером Израиля
29 августа, 15:55
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В Сети неоднократно обращали внимание на кашель Байдена во время публичных мероприятий. Зачастую состояние здоровья 78-летнего американского лидера вызывало больше беспокойства, чем содержание его выступлений. В своей недавней речи в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома он несколько раз подкашливал, из-за чего был вынужден прерывать выступление.
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