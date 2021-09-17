https://ru.sputnik.md/20210917/moldelektrika-otstavka-44829718.html

Гендиректор ГП "Молдэлектрика" отправлен в отставку

Гендиректор ГП "Молдэлектрика" отправлен в отставку

Гендиректор ГП "Молдэлектрика" отправлен в отставку

2021-09-17T17:17+0300

2021-09-17T17:17+0300

2021-09-17T17:43+0300

энергетика

андрей спыну

в молдове

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Генеральный директор национального оператора молдавской энергосистемы Геннадий Димов был отправлен в отставку. Такое решение принял министр инфраструктуры и регионального Андрей Спыну, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.Геннадий Димов занимал эту должность с 2008 года. Согласно декларации об имуществе, в 2020 году он указал годовую зарплату в 916 378 леев, полученную в "Молдэлектрике", что составляет 76 364 леев в месяц. Государственное предприятие "Молдэлектрика" — это специализированное предприятие, осуществляющее централизованное оперативно-диспетчерское управление молдавской энергосистемой.

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

энергетика, андрей спыну, в молдове