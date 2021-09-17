https://ru.sputnik.md/20210917/moldelektrika-otstavka-44829718.html
Гендиректор ГП "Молдэлектрика" отправлен в отставку
Гендиректор ГП "Молдэлектрика" отправлен в отставку
Гендиректор ГП "Молдэлектрика" отправлен в отставку
2021-09-17T17:17+0300
2021-09-17T17:17+0300
2021-09-17T17:43+0300
энергетика
андрей спыну
в молдове
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Генеральный директор национального оператора молдавской энергосистемы Геннадий Димов был отправлен в отставку. Такое решение принял министр инфраструктуры и регионального Андрей Спыну, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.Геннадий Димов занимал эту должность с 2008 года. Согласно декларации об имуществе, в 2020 году он указал годовую зарплату в 916 378 леев, полученную в "Молдэлектрике", что составляет 76 364 леев в месяц. Государственное предприятие "Молдэлектрика" — это специализированное предприятие, осуществляющее централизованное оперативно-диспетчерское управление молдавской энергосистемой.
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энергетика, андрей спыну, в молдове
Гендиректор ГП "Молдэлектрика" отправлен в отставку
17:17 17.09.2021 (обновлено: 17:43 17.09.2021)
Руководитель "Молдэлектрики" занимал эту должность с 2008 года.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Генеральный директор национального оператора молдавской энергосистемы Геннадий Димов был отправлен в отставку. Такое решение принял министр инфраструктуры и регионального Андрей Спыну, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.
"Я подписал приказ об увольнении Геннадия Димова, генерального директора ГП "Молдэлектрика", учредителем которого является Министерство инфраструктуры и регионального развития", — написал Спыну в соцсети.
Геннадий Димов занимал эту должность с 2008 года. Согласно декларации об имуществе, в 2020 году он указал годовую зарплату в 916 378 леев, полученную в "Молдэлектрике", что составляет 76 364 леев в месяц.
Государственное предприятие "Молдэлектрика" — это специализированное предприятие, осуществляющее централизованное оперативно-диспетчерское управление молдавской энергосистемой.