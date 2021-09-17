https://ru.sputnik.md/20210917/nare-opublikovalo-novye-tseny-na-toplivo-benzin-podeshevel-vpervye-za-nedelyu-44820462.html

НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подешевел впервые за неделю

НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подешевел впервые за неделю

Цены на бензин и дизтопливо в молдове на 18 и 19 сентября

2021-09-17T12:52+0300

2021-09-17T12:52+0300

2021-09-17T12:52+0300

бензин

дизтопливо

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 18 сентября).Цена 95-го бензина составила 20,95 лея за литр (-3 бана). Цена дизтоплива вырастет до 16,82 лея (+1 бан).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.

https://ru.sputnik.md/20210827/neft-marki-brent-dorozhaet-tsena-prevysila-72-dollara-za-barrel-44298278.html

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2021

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бензин, дизтопливо, в молдове