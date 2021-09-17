https://ru.sputnik.md/20210917/novaia-protivoraketa-sistema-pro-44822999.html

Огненный кинжал: ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО

Огненный кинжал: ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО

видео ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО

2021-09-17T18:42+0300

2021-09-17T18:42+0300

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Пуск произвели Воздушно-космические силы (ВКС) России. Как отмечает Минобороны, задача выполнена успешно.В период с 2017 по 2021 год на полигоне Сары-Шаган прошли десять испытательных пусков новой противоракеты.

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