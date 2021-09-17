https://ru.sputnik.md/20210917/novaia-protivoraketa-sistema-pro-44822999.html
Огненный кинжал: ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО
Огненный кинжал: ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО
видео ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО
2021-09-17T18:42+0300
2021-09-17T18:42+0300
2021-09-17T18:42+0300
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испытания
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Пуск произвели Воздушно-космические силы (ВКС) России. Как отмечает Минобороны, задача выполнена успешно.В период с 2017 по 2021 год на полигоне Сары-Шаган прошли десять испытательных пусков новой противоракеты.
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видео, видео, в мире, испытания
Огненный кинжал: ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО
Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Эксклюзивные кадры российского Минобороны – в видео Sputnik.
Пуск произвели Воздушно-космические силы (ВКС) России. Как отмечает Минобороны, задача выполнена успешно.
"Новая противоракета ... после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", – заявил РИА Новости
командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук.
В период с 2017 по 2021 год на полигоне Сары-Шаган прошли десять испытательных пусков новой противоракеты.