https://ru.sputnik.md/20210917/ozhidanie-severnogo-potoka-44837785.html

В ожидании "Северного потока": так дорого за газ европейцы еще не платили

В ожидании "Северного потока": так дорого за газ европейцы еще не платили

В ожидании "Северного потока": так дорого за газ европейцы еще не платили

2021-09-17T22:33+0300

2021-09-17T22:33+0300

2021-09-17T22:33+0300

экономика

аналитика

цена на газ

газ

колумнистика

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Газовый рынок лихорадит. Стремительный рост сменился падением. После пика в 970 долларов за тысячу кубометров цена уменьшилась до 750. Однако говорить о стабилизации пока рано, считают экономисты. Котировки могут пробить и отметку в тысячу долларов. Как долго будет дорожать голубое топливо и сколько на этом заработает Россия — в материале РИА Новости.Ценовые качелиВ среду в девять утра октябрьский фьючерс достиг 841 доллара. К 10.30 прибавил еще десятку. В полдень добрался до 970-ти.Но к закрытию торгов рухнул на сотню. В четверг — до 770-ти.Цены не могут постоянно увеличиваться. Есть естественные пределы. После стремительного роста — спад. Иногда коррекция занимает два-три дня, затем возможен новый взлет. Поэтому психологически важная отметка в тысячу долларов — не мечта экспортеров, а вполне вероятная перспектива. Причем ближайших месяцев.Котировки толкает вверх дефицит энергоресурсов. Европейские подземные газовые хранилища (ПГХ) — полупустые. Сказалась затяжная морозная зима. В январе "Газпрому" пришлось срочно наращивать поставки. Причем экспорт увеличился и в Азию, где тоже было холодно. Взлетели спотовые цены — это когда товар продается на условиях немедленной поставки.Не успели хабы восстановиться, как грянула аномальная жара. В Европе не выключали кондиционеры круглые сутки. Электростанции, работающие на газе, в разы увеличили мощности.В ЕС ждали падения котировок. Но ценовое ралли только усиливалось. А зиму снова обещают морозную.Сезон отбора топлива стартует в середине октября. Пора восполнять недостаток в хранилищах. Запасы отстают от прошлогодних показателей почти на четверть — 24,6 миллиарда кубометров.Откладывается и запуск "Северного потока — 2", который должен охладить рынок. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, 1 октября поставки еще не начнутся.Предстоят технические испытания и сертификация. Это займет от двух до четырех месяцев, сказал пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф. И то если не возникнут дополнительные сложности.Впрочем, тормозить процесс ЕС не по карману. "Наоборот — максимально ускорят. Потребность в российском газе высока. К тому же "Северный поток — 2" остановит цены", — считает Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Подвела и зеленая энергетика, на которую делают ставку на Западе. И уже не первый раз. Слабый ветер в Северном море фактически лишил регион электричества. Генерация сократилась на 20 процентов. Тарифы подскочили.По данным аналитической компании ICIS, в Великобритании с августа цена за мегаватт-час увеличилась втрое. С сентября прошлого года — почти в семь раз, до 331 евро. Это максимум за двадцать лет. В Германии подорожание на треть, до 130 евро.Компенсировать потери и обеспечивать спрос пришлось за счет традиционных энергоресурсов. Прежде всего — газа, стабилизировать цены на который может как раз "Северный поток — 2".На других экспортеров европейцы пока не рассчитывают. Норвегия столкнулась с проблемами на месторождении. Снизил поставки Алжир: самим нужен газ. Производители СПГ хотят больше заработать и продают тем, кто щедро платит.Внесли свою лепту и спекулянты — играют с фьючерсами на газ. Крупные компании умышленно раздувают истерику по поводу дефицита.Продавай, пока покупаютПри нынешних ценах и тарифах на электроэнергию говорить об угрозах "Северного потока — 2" не с руки даже самым ярым противникам проекта. Но только не Киеву.Украина снова обвиняет Россию в провоцировании газового кризиса. Якобы российский монополист намеренно не наращивает поставки. Но претензии необоснованны: компания выполнила все контрактные обязательства."Сейчас в приоритете внутренний рынок на фоне предстоящих погодных катаклизмов — никак не желание держать Европу на коротком газовом поводке", — отмечает Олег Чередниченко.Наверное, "Газпром" мог бы давать Европе больше. Но с коммерческой точки зрения в этом нет смысла. Увеличив объем, нужно гнать газ через Украину. А транзитный контракт подразумевает повышенный тариф за дополнительную прокачку.Реальные затраты на газ европейских потребителей существенно отличаются от биржевых. Львиная доля продается не по спотовым ценам, а по договорам разной срочности. Поэтому сверхдоходов Россия не получит."По трубопроводам еще месяц назад "Газпром" гнал топливо, например, в Германию всего по 220 долларов. Вероятно, компания планирует заключить контракты на трубопроводные поставки по более высоким отпускным ценам. Если не долгосрочные, то хотя бы на ближайшие полтора-два года", — предполагает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Основания для этого есть. В частности, возросшие внутренние потребности России в рамках более широкой газификации. Увеличиваются поставки в азиатские страны. Если не спешить с закачкой в европейские хранилища, "Газпром" заработает больше.Москва может рассчитывать на экономически выгодные контракты с Австрией, Словакией, Балканскими странами. Они закупят больше голубого топлива для собственных нужд и для дальнейшей перепродажи на спот-рынке уже по высоким ценам.

https://ru.sputnik.md/20210917/gazprom-tsena-gaz-44833719.html

https://ru.sputnik.md/20210917/ekspert-tsena-gaz-44811121.html

https://ru.sputnik.md/20210917/cheban-pravitelstvo-moldovy-vklyuchilos-v-peregovory-po-tsene-na-gaz-44815232.html

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аналитика , цена на газ, газ, колумнистика