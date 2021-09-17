https://ru.sputnik.md/20210917/pentagon-ataka-bespilotnika-kabul-44838781.html
Пентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу
Пентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу
Пентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу
2021-09-17T23:32+0300
2021-09-17T23:32+0300
2021-09-17T23:32+0300
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Согласно расследованию, проведенному специалистами Пентагона, при атаке американского беспилотника по Кабулу 29 августа были убиты 10 гражданских лиц, включая семь детей. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.Он принес извинения за "ошибку", сообщает РИА Новости."Основываясь на расследовании и межведомственном анализе, я теперь убежден, что не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара", – сказал Маккензи в ходе брифинга Пентагона.По его словам, в военном ведомстве США признали маловероятным, что при ударе беспилотника в Кабуле в конце августа удалось ликвидировать лиц, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*.Он добавил, что несет полную ответственность за случившееся "и его трагический исход".Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поручил своим подчиненным провести тщательный анализ расследования удара американского беспилотника по Кабулу 29 августа, жертвами которого стали гражданские лица."Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки. С этой целью я поручил провести тщательный анализ расследования, только что завершенного Центральным командованием ВС США. Я попросил об этом, чтобы определить, в какой степени расследование учитывает весь доступный контекст и информацию", – сказал Остин, чье заявление опубликовал Пентагон.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ru.sputnik.md/20210829/raketnyy-udar-kabul-44335406.html
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Пентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу
В Пентагоне назвали "ошибкой" удар американского беспилотника по Кабулу, в результате которого погибли 10 гражданских.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Согласно расследованию, проведенному специалистами Пентагона, при атаке американского беспилотника по Кабулу 29 августа были убиты 10 гражданских лиц, включая семь детей. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
Он принес извинения за "ошибку", сообщает РИА Новости
.
"Основываясь на расследовании и межведомственном анализе, я теперь убежден, что не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара", – сказал Маккензи в ходе брифинга Пентагона.
По его словам, в военном ведомстве США признали маловероятным, что при ударе беспилотника в Кабуле в конце августа удалось ликвидировать лиц, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*.
"Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб… Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения", –указал высокопоставленный военный.
Он добавил, что несет полную ответственность за случившееся "и его трагический исход".
Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поручил своим подчиненным провести тщательный анализ расследования удара американского беспилотника по Кабулу 29 августа, жертвами которого стали гражданские лица.
"Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки. С этой целью я поручил провести тщательный анализ расследования, только что завершенного Центральным командованием ВС США. Я попросил об этом, чтобы определить, в какой степени расследование учитывает весь доступный контекст и информацию", – сказал Остин, чье заявление опубликовал Пентагон.
* Террористическая организация, запрещена в России