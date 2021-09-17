https://ru.sputnik.md/20210917/pentagon-ataka-bespilotnika-kabul-44838781.html

Пентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу

Пентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу

Пентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу

2021-09-17T23:32+0300

2021-09-17T23:32+0300

2021-09-17T23:32+0300

в мире

сша

афганистан

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1f/44369656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_35b433e80e11fa0083fb13fa72321de2.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Согласно расследованию, проведенному специалистами Пентагона, при атаке американского беспилотника по Кабулу 29 августа были убиты 10 гражданских лиц, включая семь детей. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.Он принес извинения за "ошибку", сообщает РИА Новости."Основываясь на расследовании и межведомственном анализе, я теперь убежден, что не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара", – сказал Маккензи в ходе брифинга Пентагона.По его словам, в военном ведомстве США признали маловероятным, что при ударе беспилотника в Кабуле в конце августа удалось ликвидировать лиц, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*.Он добавил, что несет полную ответственность за случившееся "и его трагический исход".Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поручил своим подчиненным провести тщательный анализ расследования удара американского беспилотника по Кабулу 29 августа, жертвами которого стали гражданские лица."Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки. С этой целью я поручил провести тщательный анализ расследования, только что завершенного Центральным командованием ВС США. Я попросил об этом, чтобы определить, в какой степени расследование учитывает весь доступный контекст и информацию", – сказал Остин, чье заявление опубликовал Пентагон.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ru.sputnik.md/20210829/raketnyy-udar-kabul-44335406.html

сша

афганистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, афганистан, пентагон