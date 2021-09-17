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Погодные рекорды Молдовы 17 сентября
Погодные рекорды Молдовы 17 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 17.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-17T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Самое холодное семнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1952 году в этот день воздух прогрелся всего до +0,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1968 году. Тогда термометры показали +35,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 35,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 17 сентября

00:01 17.09.2021
7
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Самое холодное семнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1952 году в этот день воздух прогрелся всего до +0,1 градуса по Цельсию.
Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2021
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А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1968 году. Тогда термометры показали +35,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 35,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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