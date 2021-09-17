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Погодные рекорды Молдовы 17 сентября

Погодные рекорды Молдовы 17 сентября

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 17.09.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Самое холодное семнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1952 году в этот день воздух прогрелся всего до +0,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1968 году. Тогда термометры показали +35,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 35,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210219/usa-ofitsialno-vernulis-v-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu-33699232.html

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2021

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в молдове, климат, погода, рекорды