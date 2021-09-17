https://ru.sputnik.md/20210917/pravitelstvo-moldovy-samoizolirovalos-ot-gazovogo-voprosa-44810823.html

Правительство Молдовы "самоизолировалось" от газового вопроса

Правительство Молдовы "самоизолировалось" от газового вопроса

Правительство Молдовы "самоизолировалось" от газового вопроса

2021-09-17T08:30+0300

2021-09-17T08:30+0300

2021-09-17T08:30+0300

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Правительство Молдовы не будет заниматься вопросами заключения нового контракта с "Газпромом" – насколько уникальна эта ситуация и чем она может обернуться? От чего вообще может зависеть будущая цена на энергоноситель? Каковы ее пределы и выдержит ли их молдавская экономика? А также – удастся ли Молдове сохранить межнациональное согласие? Обо всем этом - в беседе с экономическим экспертом Галиной Шеларь и историком, председателем Греческой общины республики Владимиром Яниевым.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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