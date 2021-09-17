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Правительство Молдовы "самоизолировалось" от газового вопроса
Правительство Молдовы "самоизолировалось" от газового вопроса
Правительство Молдовы "самоизолировалось" от газового вопроса
2021-09-17T08:30+0300
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Правительство Молдовы не будет заниматься вопросами заключения нового контракта с "Газпромом" – насколько уникальна эта ситуация и чем она может обернуться? От чего вообще может зависеть будущая цена на энергоноситель? Каковы ее пределы и выдержит ли их молдавская экономика? А также – удастся ли Молдове сохранить межнациональное согласие? Обо всем этом - в беседе с экономическим экспертом Галиной Шеларь и историком, председателем Греческой общины республики Владимиром Яниевым.
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газ, молдова, газпром, молдовагаз, утро на sputnik’e, видео

Правительство Молдовы "самоизолировалось" от газового вопроса

08:30 17.09.2021
187
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем, какой будет цена российского газа для Молдовы, и обсуждаем межнациональное согласие.
Правительство Молдовы не будет заниматься вопросами заключения нового контракта с "Газпромом" – насколько уникальна эта ситуация и чем она может обернуться? От чего вообще может зависеть будущая цена на энергоноситель? Каковы ее пределы и выдержит ли их молдавская экономика? А также – удастся ли Молдове сохранить межнациональное согласие? Обо всем этом - в беседе с экономическим экспертом Галиной Шеларь и историком, председателем Греческой общины республики Владимиром Яниевым.
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