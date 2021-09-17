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Премьер Индии: ШОС должна выработать общий шаблон для борьбы с экстремизмом
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Пресс-служба МИД РФ/
Саммит ШОС стартовал в столице Таджикистана.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна выработать общий подход в борьбе с радикализацией и экстремизмом, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите ШОС, его цитирует РИА Новости.
"Я считаю, что самые большие проблемы в регионе связаны с миром, безопасностью и дефицитом доверия. Основная причина этих проблем – растущая радикализация. Недавние события в Афганистане сделали эту проблему очевидной. Шанхайская организация сотрудничества должна проявить инициативу в этом вопросе… ШОС должна выработать общий шаблон для борьбы с радикализацией и экстремизмом", - сказал Моди.
Он также заявил, что приветствует работу Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и ожидает от партнеров организации участия во всех мероприятиях, подготовленных там Индией.
4 сентября, 17:03
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Моди добавил, что Индия стремится к расширению дорожного сообщения со странами организации и призывает ШОС разработать соответствующие нормы.
"ШОС должна разработать соответствующие нормы для проектов дорожного сообщения в нашем регионе. Благодаря этому мы сможем восстановить традиционную связь в регионе, и только тогда проекты взаимодействия будут работать", - сказал Моди.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ней являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
По итогам заседания планируется принятие юбилейной Душанбинской декларации и подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации. Кроме того, главами государств должны быть приняты решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства - члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.