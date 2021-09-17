Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210917/pridnestrove-vybory-gosduma-rf-44831318.html
Граждане России в Приднестровье голосуют на выборах в Госдуму РФ
Граждане России в Приднестровье голосуют на выборах в Госдуму РФ
Граждане России в Приднестровье голосуют на выборах в Госдуму РФ
2021-09-17T16:58+0300
2021-09-17T17:09+0300
общество
в молдове
приднестровье
выборы в госдуму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44828448_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_fea4f3b7d2b437f100fcb4cdc7d17e8e.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Граждане России, проживающие в Приднестровье, выбирают депутатов Госдумы РФ. В первый день голосования в Тирасполе открыты четыре избирательных участка.Один из них расположен во Дворце Республики. Здесь на улице звучит музыка, развевается российский флаг. Избирателей встречают волонтеры с санитайзерами и масками."Обязательно надо голосовать. Это мой гражданский долг. Хожу всегда на выборы в надежде на все самое светлое", – говорит тираспольчанка Тамара Коломейчук.Голосование открылось в 08.00 и продлится до 20.00. В избирательной комиссии участка №8205 отмечают высокую явку."Выборы проходят в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства. Нарушений нет. Жалоб не поступало. Явка очень активная. По данным на 14.00 ,проголосовало 560 человек. Приходят как лица пенсионного возраста, так и молодежь. Для тех, кто не смог прийти на участок по состоянию здоровья, сформированы три выездные группы. Мы уже приняли более 40 заявлений", – говорит председатель избирательного участка №8205 Кристина Ли.Гражданские лица также голосуют в Доме офицеров Российской армии. Для военнослужащих и их семей открыты избирательные участки на территории воинских частей оперативной группы российских войск. Для многих приднестровцев участие в выборах – семейная традиция."Это наш выбор. Мы – с Россией. Тем более мы с женой пенсионеры и получаем российскую пенсию. Россия всегда нам помогала в трудную минуту", – говорит избиратель из Тирасполя.Сестры Жанна Шварц и Любовь Подлужная говорят, что пришли голосовать за будущее внуков и правнуков. После того как тираспольчанки сделали свой выбор, они заявили: "Передаем эстафету молодежи"."У нас никогда не стояло выбора – идти или нет. Мы имеем это гражданское право – выбирать. Мы – патриоты. Мы рады этим выборам. Обновление идет", – отмечает Жанна Шварц.В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан с российскими паспортами. Они могут проголосовать на всех четырех участках в пятницу, субботу и воскресенье. Остальные участки в регионе откроются 19 сентября.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Приднестровцы на выборах в Госдуму
Приднестровцы на выборах в Госдуму
2021-09-17T16:58+0300
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44828448_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_76466adac9b535a41943cbe360d32cc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, приднестровье, выборы в госдуму

Граждане России в Приднестровье голосуют на выборах в Госдуму РФ

16:58 17.09.2021 (обновлено: 17:09 17.09.2021)
21
© Sputnik / Sorokopud JuliaПриднестровцы на выборах в Госдуму
Приднестровцы на выборах в Госдуму - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Тирасполе в пятницу работают четыре участка для голосования на выборах в Госдуму России, 19 сентября их количество увеличится.
ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Граждане России, проживающие в Приднестровье, выбирают депутатов Госдумы РФ. В первый день голосования в Тирасполе открыты четыре избирательных участка.
© Sputnik / Sorokopud Julia
Один из них расположен во Дворце Республики. Здесь на улице звучит музыка, развевается российский флаг. Избирателей встречают волонтеры с санитайзерами и масками.
"Обязательно надо голосовать. Это мой гражданский долг. Хожу всегда на выборы в надежде на все самое светлое", – говорит тираспольчанка Тамара Коломейчук.
© Sputnik / Sorokopud JuliaТамара Коломейчук
Тамара Коломейчук - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Тамара Коломейчук
© Sputnik / Sorokopud Julia
Голосование открылось в 08.00 и продлится до 20.00. В избирательной комиссии участка №8205 отмечают высокую явку.
"Выборы проходят в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства. Нарушений нет. Жалоб не поступало. Явка очень активная. По данным на 14.00 ,проголосовало 560 человек. Приходят как лица пенсионного возраста, так и молодежь. Для тех, кто не смог прийти на участок по состоянию здоровья, сформированы три выездные группы. Мы уже приняли более 40 заявлений", – говорит председатель избирательного участка №8205 Кристина Ли.
© Sputnik / Sorokopud JuliaКристина Ли
Кристина Ли - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Кристина Ли
© Sputnik / Sorokopud Julia
Гражданские лица также голосуют в Доме офицеров Российской армии. Для военнослужащих и их семей открыты избирательные участки на территории воинских частей оперативной группы российских войск. Для многих приднестровцев участие в выборах – семейная традиция.
"Это наш выбор. Мы – с Россией. Тем более мы с женой пенсионеры и получаем российскую пенсию. Россия всегда нам помогала в трудную минуту", – говорит избиратель из Тирасполя.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПриднестровцы на выборах в Госдуму
Приднестровцы на выборах в Госдуму - Sputnik Молдова
1/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
© Sputnik / Sorokopud JuliaПриднестровцы на выборах в Госдуму
Приднестровцы на выборах в Госдуму - Sputnik Молдова
2/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
© Sputnik / Sorokopud JuliaПриднестровцы на выборах в Госдуму
Приднестровцы на выборах в Госдуму - Sputnik Молдова
3/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
1/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
2/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
3/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
Сестры Жанна Шварц и Любовь Подлужная говорят, что пришли голосовать за будущее внуков и правнуков. После того как тираспольчанки сделали свой выбор, они заявили: "Передаем эстафету молодежи".
"У нас никогда не стояло выбора – идти или нет. Мы имеем это гражданское право – выбирать. Мы – патриоты. Мы рады этим выборам. Обновление идет", – отмечает Жанна Шварц.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЖанна Шварц
Жанна Шварц - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Жанна Шварц
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан с российскими паспортами. Они могут проголосовать на всех четырех участках в пятницу, субботу и воскресенье. Остальные участки в регионе откроются 19 сентября.
Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:58Граждане России в Приднестровье голосуют на выборах в Госдуму РФ
16:30Генпрокурор рекомендует реже прибегать к арестам: в чем причина
16:03Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества
15:32Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций в отношении талибов
15:22Избран новый председатель ЦИК Молдовы
15:03Гидрометцентр объявил "желтый код" из-за заморозков в Молдове
15:02Украина упростила правила транзитного въезда для иностранцев
14:28Чтобы не начал войну: у президента США отобрали ядерную кнопку
14:02Путин: ШОС надо задействовать для блокирования терроризма и наркотрафика из Афганистана
13:30Граждане России голосуют за новый состав Государственной думы
13:02"Шериф" купил нового центрфорварда из Ганы
12:52НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подешевел впервые за неделю
12:25"Главное – собрать": в крупнейшем селе Гагаузии рассчитывают на богатый урожай винограда
12:00В Кишиневе в Россотрудничестве граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму
11:40Прокуратура откажется от обвинений по делу "группы Петренко"
11:18Премьер Индии: ШОС должна выработать общий шаблон для борьбы с экстремизмом
10:50Гутерреш заявил, что не может запрещать непривитым президентам входить в штаб-квартиру ООН
10:20Чебан: правительство Молдовы включилось в переговоры по цене на газ
10:14Румыния включила Молдову в "желтую зону" коронавирусного риска
10:03Сколько выходных и праздничных дней у россиян будет в 2022 году