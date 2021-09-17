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Граждане России в Приднестровье голосуют на выборах в Госдуму РФ
16:58 17.09.2021 (обновлено: 17:09 17.09.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaПриднестровцы на выборах в Госдуму
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Тирасполе в пятницу работают четыре участка для голосования на выборах в Госдуму России, 19 сентября их количество увеличится.
ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Граждане России, проживающие в Приднестровье, выбирают депутатов Госдумы РФ. В первый день голосования в Тирасполе открыты четыре избирательных участка.
© Sputnik / Sorokopud Julia
Один из них расположен во Дворце Республики. Здесь на улице звучит музыка, развевается российский флаг. Избирателей встречают волонтеры с санитайзерами и масками.
"Обязательно надо голосовать. Это мой гражданский долг. Хожу всегда на выборы в надежде на все самое светлое", – говорит тираспольчанка Тамара Коломейчук.
© Sputnik / Sorokopud JuliaТамара Коломейчук
Тамара Коломейчук
© Sputnik / Sorokopud Julia
Голосование открылось в 08.00 и продлится до 20.00. В избирательной комиссии участка №8205 отмечают высокую явку.
"Выборы проходят в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства. Нарушений нет. Жалоб не поступало. Явка очень активная. По данным на 14.00 ,проголосовало 560 человек. Приходят как лица пенсионного возраста, так и молодежь. Для тех, кто не смог прийти на участок по состоянию здоровья, сформированы три выездные группы. Мы уже приняли более 40 заявлений", – говорит председатель избирательного участка №8205 Кристина Ли.
© Sputnik / Sorokopud JuliaКристина Ли
Кристина Ли
© Sputnik / Sorokopud Julia
Гражданские лица также голосуют в Доме офицеров Российской армии. Для военнослужащих и их семей открыты избирательные участки на территории воинских частей оперативной группы российских войск. Для многих приднестровцев участие в выборах – семейная традиция.
"Это наш выбор. Мы – с Россией. Тем более мы с женой пенсионеры и получаем российскую пенсию. Россия всегда нам помогала в трудную минуту", – говорит избиратель из Тирасполя.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПриднестровцы на выборах в Госдуму
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
© Sputnik / Sorokopud JuliaПриднестровцы на выборах в Госдуму
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
© Sputnik / Sorokopud JuliaПриднестровцы на выборах в Госдуму
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы на выборах в Госдуму
Сестры Жанна Шварц и Любовь Подлужная говорят, что пришли голосовать за будущее внуков и правнуков. После того как тираспольчанки сделали свой выбор, они заявили: "Передаем эстафету молодежи".
"У нас никогда не стояло выбора – идти или нет. Мы имеем это гражданское право – выбирать. Мы – патриоты. Мы рады этим выборам. Обновление идет", – отмечает Жанна Шварц.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЖанна Шварц
Жанна Шварц
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан с российскими паспортами. Они могут проголосовать на всех четырех участках в пятницу, субботу и воскресенье. Остальные участки в регионе откроются 19 сентября.
Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.