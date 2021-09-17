https://ru.sputnik.md/20210917/prokuratura-otkazhetsya-otobvineniy-podelu-gruppy-petrenko-44816443.html

Прокуратура откажется от обвинений по делу "группы Петренко"

Прокуратура откажется от обвинений по делу "группы Петренко"

Прокуратура откажется от обвинений по делу группы Петренко

2021-09-17T11:40+0300

2021-09-17T11:40+0300

2021-09-17T11:40+0300

генпрокуратура молдовы

светлана петренко

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Прокуратура откажется от предъявленных обвинений по делу "группы Петренко" в организации массовых беспорядков и принесет официальные извинения всем фигурантам этого уголовного дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры от 17 сентября.Прокуратура сообщает, что приняла к сведению решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 14 сентября 2021 года по "делу Петренко и другие против Республики Молдова".Как заявили в прокуратуре, выводы ЕСПЧ имеют обязательную силу в отношении важных элементов обвинения по уголовному делу, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Кишиневском суде.Генеральная прокуратура также приносит официальные извинения всем фигурантам этого уголовного дела, которые были несправедливо обвинены в совершении предполагаемого преступления - массовых беспорядков.Напомним, несколько членов и активистов оппозиционной внепарламентской партии "Красный блок" во главе с бывшим депутатом, почетным членом ПАСЕ Григорием Петренко были помещены под предварительный арест 6 сентября 2015 года после протеста у здания Генеральной прокуратуры, в результате которого возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков. Кроме бывшего депутата, в числе арестованных оказались Павел Григорчук, Михаил Амерберг, Александр Рошко, Олег Бузня, Владимир Журат и Андрей Друзь.По данным следствия, семеро задержанных "организовали, руководили и активно участвовали в незаконных действиях, не подчинились законным призывам представителей власти, а также применили физическое насилие, используя ряд предметов в качестве оружия".В феврале 2016 года инстанция приняла решение перевести членов "группы Петренко" под домашний арест. А 26 апреля 2016 года суд освободил оппозиционеров под судебный контроль.28 июня 2017 года суд сектора Рышкановка приговорил Петренко к 4,5 года лишения свободы условно и к штрафу в 20 тыс. леев за организацию массовых беспорядков.Другие члены "группы Петренко" тоже получили условные сроки от 3 до 4,5 года и штрафы. Всем им запретили покидать территорию Молдовы и участвовать в акциях протеста. приговор был обжалован, а судебные заседания продолжаются до сих пор. Петренко все же удалось выехать из страны и получить политическое убежище в Германии.

https://ru.sputnik.md/20210624/naskolko-bolna-moldavskaya-sistema-pravosudiya-35205495.html

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2021

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генпрокуратура молдовы, светлана петренко, в молдове