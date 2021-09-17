https://ru.sputnik.md/20210917/prokuratura-otkazhetsya-otobvineniy-podelu-gruppy-petrenko-44816443.html
Прокуратура откажется от обвинений по делу "группы Петренко"
Прокуратура откажется от обвинений по делу "группы Петренко"
Прокуратура откажется от обвинений по делу группы Петренко
2021-09-17T11:40+0300
2021-09-17T11:40+0300
2021-09-17T11:40+0300
генпрокуратура молдовы
светлана петренко
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/494/02/4940255_0:286:5496:3378_1920x0_80_0_0_c6d177e479d66466aef83ab383dffbae.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Прокуратура откажется от предъявленных обвинений по делу "группы Петренко" в организации массовых беспорядков и принесет официальные извинения всем фигурантам этого уголовного дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры от 17 сентября.Прокуратура сообщает, что приняла к сведению решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 14 сентября 2021 года по "делу Петренко и другие против Республики Молдова".Как заявили в прокуратуре, выводы ЕСПЧ имеют обязательную силу в отношении важных элементов обвинения по уголовному делу, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Кишиневском суде.Генеральная прокуратура также приносит официальные извинения всем фигурантам этого уголовного дела, которые были несправедливо обвинены в совершении предполагаемого преступления - массовых беспорядков.Напомним, несколько членов и активистов оппозиционной внепарламентской партии "Красный блок" во главе с бывшим депутатом, почетным членом ПАСЕ Григорием Петренко были помещены под предварительный арест 6 сентября 2015 года после протеста у здания Генеральной прокуратуры, в результате которого возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков. Кроме бывшего депутата, в числе арестованных оказались Павел Григорчук, Михаил Амерберг, Александр Рошко, Олег Бузня, Владимир Журат и Андрей Друзь.По данным следствия, семеро задержанных "организовали, руководили и активно участвовали в незаконных действиях, не подчинились законным призывам представителей власти, а также применили физическое насилие, используя ряд предметов в качестве оружия".В феврале 2016 года инстанция приняла решение перевести членов "группы Петренко" под домашний арест. А 26 апреля 2016 года суд освободил оппозиционеров под судебный контроль.28 июня 2017 года суд сектора Рышкановка приговорил Петренко к 4,5 года лишения свободы условно и к штрафу в 20 тыс. леев за организацию массовых беспорядков.Другие члены "группы Петренко" тоже получили условные сроки от 3 до 4,5 года и штрафы. Всем им запретили покидать территорию Молдовы и участвовать в акциях протеста. приговор был обжалован, а судебные заседания продолжаются до сих пор. Петренко все же удалось выехать из страны и получить политическое убежище в Германии.
https://ru.sputnik.md/20210624/naskolko-bolna-moldavskaya-sistema-pravosudiya-35205495.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/494/02/4940255_306:0:5191:3664_1920x0_80_0_0_2d86f3560be1a4e4a84f03b2d117039b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
генпрокуратура молдовы, светлана петренко, в молдове
Прокуратура откажется от обвинений по делу "группы Петренко"
В 2017 году суд приговорил Петренко и других фигурантов дела к условным срокам.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Прокуратура откажется от предъявленных обвинений по делу "группы Петренко" в организации массовых беспорядков и принесет официальные извинения всем фигурантам этого уголовного дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры от 17 сентября.
Прокуратура сообщает, что приняла к сведению решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 14 сентября 2021 года по "делу Петренко и другие против Республики Молдова".
Как заявили в прокуратуре, выводы ЕСПЧ имеют обязательную силу в отношении важных элементов обвинения по уголовному делу, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Кишиневском суде.
"Таким образом, в судебном заседании, назначенном на 17 сентября 2021 года по делу, в котором фигурируют истцы (Григорий Петренко, Александр Рошко, Михаил Амерберг, Павел Григорчук, Андрей Друзь, Олег Бузня и Владимир Журат), прокурор официально откажется от предъявленных им обвинений в совершении преступления - организации массовых беспорядков и участия в них", — говорится в сообщении.
Генеральная прокуратура также приносит официальные извинения всем фигурантам этого уголовного дела, которые были несправедливо обвинены в совершении предполагаемого преступления - массовых беспорядков.
Напомним, несколько членов и активистов оппозиционной внепарламентской партии "Красный блок" во главе с бывшим депутатом, почетным членом ПАСЕ Григорием Петренко были помещены под предварительный арест 6 сентября 2015 года после протеста у здания Генеральной прокуратуры, в результате которого возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков. Кроме бывшего депутата, в числе арестованных оказались Павел Григорчук, Михаил Амерберг, Александр Рошко, Олег Бузня, Владимир Журат и Андрей Друзь.
По данным следствия, семеро задержанных "организовали, руководили и активно участвовали в незаконных действиях, не подчинились законным призывам представителей власти, а также применили физическое насилие, используя ряд предметов в качестве оружия".
В феврале 2016 года инстанция приняла решение перевести членов "группы Петренко" под домашний арест. А 26 апреля 2016 года суд освободил оппозиционеров под судебный контроль.
28 июня 2017 года суд сектора Рышкановка приговорил Петренко к 4,5 года лишения свободы условно и к штрафу в 20 тыс. леев за организацию массовых беспорядков.
Другие члены "группы Петренко" тоже получили условные сроки от 3 до 4,5 года и штрафы. Всем им запретили покидать территорию Молдовы и участвовать в акциях протеста. приговор был обжалован, а судебные заседания продолжаются до сих пор. Петренко все же удалось выехать из страны и получить политическое убежище в Германии.