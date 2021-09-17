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Промышленное яблоко в Молдове может подешеветь
Промышленное яблоко в Молдове может подешеветь
В сентябре молдавские производители яблочного концентрата платят местным фермерам за сырье "в саду" 1,4-1,6 леев за килограмм. 17.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-17T07:30+0300
2021-09-17T07:30+0300
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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. В сентябре молдавские фабрики по производству яблочного концентрата используют лишь около половины мощностей, сообщает специализированное интернет-издание EastFruit."В сентябре молдавские производители яблочного концентрата платят местным фермерам за сырье "в саду" 1,4-1,6 леев/килограмм ($0,07-0,08/килограмм). В основном это еще яблоки летних сортов. Причем, фермеры утверждают, что это не товарные остатки, которые не удалось реализовать на свежем рынке. Яблок ранних и среднеспелых сортов немало даже на деревьях. Фрукты осенних сортов фермеры собирают и предлагают переработчикам пока лишь в садах, пострадавших от градобития и болезней", - пишет EastFruit.Основных причин – три. Первая, нисходящая динамика цен на яблочный концентрат и сырье для него в Европе.Вторая причина – дорожающие энергоресурсы. Транспортные расходы молдавских аграриев и переработчиков в сентябре увеличивались уже несколько раз.Наконец, третья причина – низкое качество (с точки зрения сахаристости и содержания сухих веществ) технического яблока в августе-сентябре. Как следствие, на тонну концентрата уходит на 0,5-1,0 тонну сырья больше осенней нормы.
https://ru.sputnik.md/20210916/moldavskie-fermery-obespokoeny-padeniem-tsen-na-slivu-44778262.html
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Дмитрий Терехов
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цены, яблоки, энергоносители

Промышленное яблоко в Молдове может подешеветь

07:30 17.09.2021
36
© Sputnik / Evghenii PanasencoЯблоки
Яблоки - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В сентябре молдавские производители яблочного концентрата платят местным фермерам за сырье "в саду" 1,4-1,6 леев за килограмм.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. В сентябре молдавские фабрики по производству яблочного концентрата используют лишь около половины мощностей, сообщает специализированное интернет-издание EastFruit.
"В сентябре молдавские производители яблочного концентрата платят местным фермерам за сырье "в саду" 1,4-1,6 леев/килограмм ($0,07-0,08/килограмм). В основном это еще яблоки летних сортов. Причем, фермеры утверждают, что это не товарные остатки, которые не удалось реализовать на свежем рынке. Яблок ранних и среднеспелых сортов немало даже на деревьях. Фрукты осенних сортов фермеры собирают и предлагают переработчикам пока лишь в садах, пострадавших от градобития и болезней", - пишет EastFruit.
Урожай сливы в 2020 году - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
Экономика
Молдавские фермеры обеспокоены падением цен на сливу
Вчера, 07:30
251
Основных причин – три.
Первая, нисходящая динамика цен на яблочный концентрат и сырье для него в Европе.
Вторая причина – дорожающие энергоресурсы. Транспортные расходы молдавских аграриев и переработчиков в сентябре увеличивались уже несколько раз.
Наконец, третья причина – низкое качество (с точки зрения сахаристости и содержания сухих веществ) технического яблока в августе-сентябре. Как следствие, на тонну концентрата уходит на 0,5-1,0 тонну сырья больше осенней нормы.
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