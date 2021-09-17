https://ru.sputnik.md/20210917/promyshlennoe-yabloko-v-moldove-mozhet-podeshevet-44808810.html

Промышленное яблоко в Молдове может подешеветь

Промышленное яблоко в Молдове может подешеветь

В сентябре молдавские производители яблочного концентрата платят местным фермерам за сырье "в саду" 1,4-1,6 леев за килограмм. 17.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-17T07:30+0300

2021-09-17T07:30+0300

2021-09-17T07:30+0300

экономика

цены

яблоки

энергоносители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31519280_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_59b84b55aa7add47e2d2d8639bb38f77.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. В сентябре молдавские фабрики по производству яблочного концентрата используют лишь около половины мощностей, сообщает специализированное интернет-издание EastFruit."В сентябре молдавские производители яблочного концентрата платят местным фермерам за сырье "в саду" 1,4-1,6 леев/килограмм ($0,07-0,08/килограмм). В основном это еще яблоки летних сортов. Причем, фермеры утверждают, что это не товарные остатки, которые не удалось реализовать на свежем рынке. Яблок ранних и среднеспелых сортов немало даже на деревьях. Фрукты осенних сортов фермеры собирают и предлагают переработчикам пока лишь в садах, пострадавших от градобития и болезней", - пишет EastFruit.Основных причин – три. Первая, нисходящая динамика цен на яблочный концентрат и сырье для него в Европе.Вторая причина – дорожающие энергоресурсы. Транспортные расходы молдавских аграриев и переработчиков в сентябре увеличивались уже несколько раз.Наконец, третья причина – низкое качество (с точки зрения сахаристости и содержания сухих веществ) технического яблока в августе-сентябре. Как следствие, на тонну концентрата уходит на 0,5-1,0 тонну сырья больше осенней нормы.

https://ru.sputnik.md/20210916/moldavskie-fermery-obespokoeny-padeniem-tsen-na-slivu-44778262.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

цены, яблоки, энергоносители