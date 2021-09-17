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Путин: ШОС надо задействовать для блокирования терроризма и наркотрафика из Афганистана
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин по видеосвязи принял участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС
© Sputnik / Алексей Дружинин/
Заседание ШОС проходит в Душанбе, по итогам его работы планируется принятие юбилейной Душанбинской декларации.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны задействовать потенциал ШОС, чтобы блокировать терроризм, наркотрафик и экстремизм из Афганистана, заявил в пятницу президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.
"Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма", - сказал Путин на заседании глав стран ШОС.
Он также отметил, что страны ШОС должны стимулировать афганские власти к выполнению данных ими обещаний.
"Действительно, смена власти произошла практически бескровно, и это, безусловно, позитивный момент. Талибы* контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - сказал президент России на заседании глав стран ШОС.
"Действительно, смена власти произошла практически бескровно, и это, безусловно, позитивный момент. Талибы* контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - сказал президент России на заседании глав стран ШОС.
Страны ШОС должны проводить общую согласованную линию с учетом рисков после обострения ситуации в Афганистане и бегства оттуда США, заявил Путин.
"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода – ну если не сказать бегства - из этой страны сил США и их союзников по НАТО", - отметил он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ней являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
По итогам заседания планируется принятие юбилейной Душанбинской декларации и подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации. Кроме того, главами государств должны быть приняты решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства - члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
*"Талибан" признана террористической организацией и запрещена в РФ.