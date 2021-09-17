https://ru.sputnik.md/20210917/putin-shos-nado-zadeystvovat-dlya-blokirovaniya-terrorizma-i-narkotrafika-iz-afganistana-44817431.html

Путин: ШОС надо задействовать для блокирования терроризма и наркотрафика из Афганистана

Путин: ШОС надо задействовать для блокирования терроризма и наркотрафика из Афганистана

Заявления Путина на саммите ШОС об Афганистане терроризме наркотрафике

2021-09-17T14:02+0300

2021-09-17T14:02+0300

2021-09-17T14:02+0300

политика

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шос

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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны задействовать потенциал ШОС, чтобы блокировать терроризм, наркотрафик и экстремизм из Афганистана, заявил в пятницу президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.Он также отметил, что страны ШОС должны стимулировать афганские власти к выполнению данных ими обещаний."Действительно, смена власти произошла практически бескровно, и это, безусловно, позитивный момент. Талибы* контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - сказал президент России на заседании глав стран ШОС.Страны ШОС должны проводить общую согласованную линию с учетом рисков после обострения ситуации в Афганистане и бегства оттуда США, заявил Путин.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ней являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.По итогам заседания планируется принятие юбилейной Душанбинской декларации и подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации. Кроме того, главами государств должны быть приняты решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства - члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.*"Талибан" признана террористической организацией и запрещена в РФ.

https://ru.sputnik.md/20210917/premer-indii-shos-vyrabotat-obschiy-shablon-borby-ekstremizmom-44815624.html

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