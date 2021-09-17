https://ru.sputnik.md/20210917/putin-vybory-gosduma-rf-44832167.html

Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ

2021-09-17T17:46+0300

2021-09-17T17:46+0300

2021-09-17T17:46+0300

россия

владимир путин

выборы в госдуму

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию".Путин заявил, что такая система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в Москве.Во вторник президент России ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров.

https://ru.sputnik.md/20210914/putin-ushel-na-samoizolyatsiyu-prichina-situatsiya-covid-44733687.html

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владимир путин, выборы в госдуму