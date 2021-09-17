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Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ
2021-09-17T17:46+0300
2021-09-17T17:46+0300
россия
владимир путин
выборы в госдуму
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию".Путин заявил, что такая система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в Москве.Во вторник президент России ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров.
https://ru.sputnik.md/20210914/putin-ushel-na-samoizolyatsiyu-prichina-situatsiya-covid-44733687.html
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владимир путин, выборы в госдуму

Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ

17:46 17.09.2021
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© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
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На нынешних выборах в Государственную думу России Путин проголосовал онлайн.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию".
"Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", — сказал он.
Путин заявил, что такая система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в Москве.
Во вторник президент России ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров.
Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече форума АТЭС - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Россия
Путин ушел на самоизоляцию: причина - ситуация с COVID
14 сентября, 12:30
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