https://ru.sputnik.md/20210917/putin-vybory-gosduma-rf-44832167.html
Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ
2021-09-17T17:46+0300
2021-09-17T17:46+0300
2021-09-17T17:46+0300
россия
владимир путин
выборы в госдуму
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию".Путин заявил, что такая система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в Москве.Во вторник президент России ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров.
https://ru.sputnik.md/20210914/putin-ushel-na-samoizolyatsiyu-prichina-situatsiya-covid-44733687.html
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владимир путин, выборы в госдуму
Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ
На нынешних выборах в Государственную думу России Путин проголосовал онлайн.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию".
"Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", — сказал он.
Путин заявил, что такая система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в Москве.
Во вторник президент России ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров.