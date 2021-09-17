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Румыния включила Молдову в "желтую зону" коронавирусного риска
Румыния включила Молдову в "желтую зону" коронавирусного риска
Румыния включила Молдову в желтую зону коронавирусного риска
2021-09-17T10:14+0300
2021-09-17T10:25+0300
румыния
въезд
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран/территорий с высоким эпидемиологическим риском. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Республика Молдова теперь находится в "желтой зоне" эпидемиологического риска. Решение, принятое Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии, вступит в силу с 19 сентября.Таким образом, граждане нашей страны, которые отправятся в Румынию, обязаны предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации за 10 дней до въезда в Румынию или доказательство перенесенного COVID-19 за последние 180 дней. В противном случае после въезда в Румынию гражданам Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный карантин.Согласно документу, утвержденному официальными властями Бухареста, в "желтую зону" вошли: из "красной зоны" после снижения заболеваемости - Болгария, Франция, Таиланд, Пуэрто-Рико, Эсватини и Гернси; из "зеленой зоны" после увеличения заболеваемости - Республика Молдова, Гондурас, Новая Каледония, Сент-Винсент и Гренадины и Гибралтар.В Республике Молдова в четверг, 16 сентября, зарегистрировано 1289 новых случаев заражения COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210820/rumyniya-ostavila-moldovu-zelenoy-zone-44093928.html
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Евгений Чебан
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румыния, въезд, в молдове

Румыния включила Молдову в "желтую зону" коронавирусного риска

10:14 17.09.2021 (обновлено: 10:25 17.09.2021)
110
© Sputnik / Miroslav RotariРумыния контрольно пропускной пункт
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Молдове продолжается рост заболеваемости коронавирусом.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран/территорий с высоким эпидемиологическим риском. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Республика Молдова теперь находится в "желтой зоне" эпидемиологического риска. Решение, принятое Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии, вступит в силу с 19 сентября.
Таким образом, граждане нашей страны, которые отправятся в Румынию, обязаны предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации за 10 дней до въезда в Румынию или доказательство перенесенного COVID-19 за последние 180 дней. В противном случае после въезда в Румынию гражданам Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный карантин.
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
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Согласно документу, утвержденному официальными властями Бухареста, в "желтую зону" вошли: из "красной зоны" после снижения заболеваемости - Болгария, Франция, Таиланд, Пуэрто-Рико, Эсватини и Гернси; из "зеленой зоны" после увеличения заболеваемости - Республика Молдова, Гондурас, Новая Каледония, Сент-Винсент и Гренадины и Гибралтар.
В Республике Молдова в четверг, 16 сентября, зарегистрировано 1289 новых случаев заражения COVID-19.
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