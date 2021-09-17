https://ru.sputnik.md/20210917/samyy-tochnyy-prognoz-pogody---esche-teplee-44806988.html

Самый точный прогноз погоды - еще теплее

Самый точный прогноз погоды - еще теплее

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 17.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-17T07:00+0300

2021-09-17T07:00+0300

2021-09-17T07:00+0300

в молдове

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +12 до +17 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 сентября: ночью от +13 до +15, днем от +26 до +28.Затем начнет холодать. Так, 18 сентября температура воздуха снизится до +23 градусов и прогнозируются дожди. К 20 сентября похолодает до +17 днем.Праздники и народные приметыВ этот прекрасный осенний день представители духовенства молятся священному образу под названием "Неопалимая Купина". Сегодня люди придерживались нескольких запретов, если их нарушить, можно привлечь в свою жизнь неприятности. Народ уделял много времени молитве Богоматери, говорят, что священный образ способен исцелить от различных заболеваний, а также избавить от страданий и защитить от стихийных бед. Ей молились несколько часов в день, эффект от этого был гораздо ярче.

https://ru.sputnik.md/20210419/Guterresh-prizval-vnimatelney-otnestis-k-probleme-izmeneniya-klimata-34446310.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, прогноз погоды