https://ru.sputnik.md/20210917/sergey-shoygu-vnuchka-44838146.html

У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка

У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка

У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка

2021-09-17T23:03+0300

2021-09-17T23:03+0300

2021-09-17T23:03+0300

общество

сергей шойгу

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Дочь министр обороны РФ Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями. Семнадцатого сентября у пары родилась девочка.О прибавлении в семье счастливые родители в пятницу сообщили в своих аккаунтах в Instagram.Ксения Шойгу также опубликовала фото с супругом из родильной палаты.У Ксении Шойгу это первый ребенок. У главы Минобороны РФ также есть два внука — от старшей дочери Юлии.

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сергей шойгу