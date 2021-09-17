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У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
2021-09-17T23:03+0300
2021-09-17T23:03+0300
общество
сергей шойгу
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Дочь министр обороны РФ Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями. Семнадцатого сентября у пары родилась девочка.О прибавлении в семье счастливые родители в пятницу сообщили в своих аккаунтах в Instagram.Ксения Шойгу также опубликовала фото с супругом из родильной палаты.У Ксении Шойгу это первый ребенок. У главы Минобороны РФ также есть два внука — от старшей дочери Юлии.
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сергей шойгу

У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка

23:03 17.09.2021
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
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© Sputnik / Алексей Никольский
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Шойгу стал дедушкой в третий раз.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Дочь министр обороны РФ Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями. Семнадцатого сентября у пары родилась девочка.
О прибавлении в семье счастливые родители в пятницу сообщили в своих аккаунтах в Instagram.
Ксения Шойгу также опубликовала фото с супругом из родильной палаты.

"Девочка!! Счастливы!" — написала она в комментарии к фото.

У Ксении Шойгу это первый ребенок. У главы Минобороны РФ также есть два внука — от старшей дочери Юлии.
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