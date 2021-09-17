https://ru.sputnik.md/20210917/sergey-shoygu-vnuchka-44838146.html
У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
2021-09-17T23:03+0300
2021-09-17T23:03+0300
2021-09-17T23:03+0300
общество
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31545260_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_b8e8f0ae1776d433cea323bfd5a24983.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Дочь министр обороны РФ Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями. Семнадцатого сентября у пары родилась девочка.О прибавлении в семье счастливые родители в пятницу сообщили в своих аккаунтах в Instagram.Ксения Шойгу также опубликовала фото с супругом из родильной палаты.У Ксении Шойгу это первый ребенок. У главы Минобороны РФ также есть два внука — от старшей дочери Юлии.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31545260_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e327e71c0678363331baf0fdec86997d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей шойгу
У главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
Шойгу стал дедушкой в третий раз.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Дочь министр обороны РФ Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями. Семнадцатого сентября у пары родилась девочка.
О прибавлении в семье счастливые родители в пятницу сообщили в своих аккаунтах в Instagram.
Ксения Шойгу также опубликовала фото с супругом из родильной палаты.
"Девочка!! Счастливы!" — написала она в комментарии к фото.
У Ксении Шойгу это первый ребенок. У главы Минобороны РФ также есть два внука — от старшей дочери Юлии.