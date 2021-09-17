https://ru.sputnik.md/20210917/sherif-kupil-novogo-tsentrforvarda-iz-gany-44819051.html
"Шериф" купил нового центрфорварда из Ганы
"Шериф" купил нового центрфорварда из Ганы
Тираспольский "Шериф" активно усиливает состав перед грядущими играми группового этапа Лиги чемпионов. 17.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-17T13:02+0300
2021-09-17T13:02+0300
2021-09-17T13:02+0300
фк "шериф"
футболист
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/18/32152514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b6be0a988e0655419b3bbf810856cf8.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" подписал контракт с центральным нападающим из Ганы Баситом Абдул Халидом. После прохождения медицинского обследования игроком он сам и руководство клуба поставили свои подписи под трудовым договором, сообщает пресс-служба клуба.Басит Абдул Халид родился 10 августа 1996 года в Аккре – столице Ганы. Там же началась его карьера. Первый футбольный клуб – "Дримс". В 2016 году перешел в самый известный профессиональный футбольный клуб Косово – ФК "Приштина", за который провел 50 игр.В 2019 году футболист подписал соглашение с албанским ФК "Теута" (недавним соперником “Шерифа” в квалификации Лиги чемпионов). Последним клубом Халида был "Эсперанс" - футбольный клуб из города Туниса.Нападающий из Ганы также имеет опыт выступления в Лиге чемпионов КАФ и Лиге Европы УЕФА
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/18/32152514_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a41a423b5dd398cbbaf766ad6a2e1858.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
фк "шериф", футболист
"Шериф" купил нового центрфорварда из Ганы
Тираспольский "Шериф" активно усиливает состав перед грядущими играми группового этапа Лиги чемпионов.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" подписал контракт с центральным нападающим из Ганы Баситом Абдул Халидом. После прохождения медицинского обследования игроком он сам и руководство клуба поставили свои подписи под трудовым договором, сообщает пресс-служба клуба.
“Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Басит Абдул Халида и желает ему успехов в черно-желтой футболке нашего клуба”, - говорится в сообщении ФК в соцсетях.
Басит Абдул Халид родился 10 августа 1996 года в Аккре – столице Ганы. Там же началась его карьера. Первый футбольный клуб – "Дримс". В 2016 году перешел в самый известный профессиональный футбольный клуб Косово – ФК "Приштина", за который провел 50 игр.
В 2019 году футболист подписал соглашение с албанским ФК "Теута" (недавним соперником “Шерифа” в квалификации Лиги чемпионов). Последним клубом Халида был "Эсперанс" - футбольный клуб из города Туниса.
Нападающий из Ганы также имеет опыт выступления в Лиге чемпионов КАФ и Лиге Европы УЕФА