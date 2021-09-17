https://ru.sputnik.md/20210917/sherif-kupil-novogo-tsentrforvarda-iz-gany-44819051.html

"Шериф" купил нового центрфорварда из Ганы

"Шериф" купил нового центрфорварда из Ганы

Тираспольский "Шериф" активно усиливает состав перед грядущими играми группового этапа Лиги чемпионов. 17.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-17T13:02+0300

2021-09-17T13:02+0300

2021-09-17T13:02+0300

фк "шериф"

футболист

спорт

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" подписал контракт с центральным нападающим из Ганы Баситом Абдул Халидом. После прохождения медицинского обследования игроком он сам и руководство клуба поставили свои подписи под трудовым договором, сообщает пресс-служба клуба.Басит Абдул Халид родился 10 августа 1996 года в Аккре – столице Ганы. Там же началась его карьера. Первый футбольный клуб – "Дримс". В 2016 году перешел в самый известный профессиональный футбольный клуб Косово – ФК "Приштина", за который провел 50 игр.В 2019 году футболист подписал соглашение с албанским ФК "Теута" (недавним соперником “Шерифа” в квалификации Лиги чемпионов). Последним клубом Халида был "Эсперанс" - футбольный клуб из города Туниса.Нападающий из Ганы также имеет опыт выступления в Лиге чемпионов КАФ и Лиге Европы УЕФА

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2021

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фк "шериф", футболист