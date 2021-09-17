https://ru.sputnik.md/20210917/skolko-vykhodnykh-i-prazdnichnykh-dney-u-rossiyan-budet-v-2022-godu-44813549.html
Сколько выходных и праздничных дней у россиян будет в 2022 году
Сколько выходных и праздничных дней у россиян будет в 2022 году
Сколько выходных у россиян будет в 2022 году
2021-09-17T10:03+0300
2021-09-17T10:03+0300
2021-09-17T10:03+0300
россия
в мире
выходные
праздники
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КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год, передают "Известия" со ссылкой на сообщение правительства РФ. Так, новогодние праздники для россиян продлятся 10 дней, с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. При этом выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.То есть майские праздники станут дольше: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.Кроме того, нерабочая суббота 5 марта будет перенесена на понедельник 7 марта. Таким образом, россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта.Также выходными в следующем году будут трехдневные периоды — 11–13 июня и 4–6 ноября.
https://ru.sputnik.md/20210503/Zdorovyy-shashlyk-skolko-ego-mozhno-sest-chtoby-ne-navredit-sebe-34617141.html
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в мире, выходные, праздники
Сколько выходных и праздничных дней у россиян будет в 2022 году
Майские праздники для россиян увеличатся.
КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год, передают "Известия" со ссылкой на сообщение правительства РФ.
Так, новогодние праздники для россиян продлятся 10 дней, с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. При этом выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.
То есть майские праздники станут дольше: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Кроме того, нерабочая суббота 5 марта будет перенесена на понедельник 7 марта. Таким образом, россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта.
Также выходными в следующем году будут трехдневные периоды — 11–13 июня и 4–6 ноября.