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Украина упростила правила транзитного въезда для иностранцев
Украина упростила правила транзитного въезда для иностранцев
С 20 сентября иностранцы и лица без гражданства при транзите через территорию Украины освобождаются от самоизоляции, тестирования и установки приложения... 17.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-17T15:02+0300
2021-09-17T15:25+0300
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции и, соответственно, установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования в стране. Соответствующее постановление приняло правительство Украины, оно вступит в силу 20 сентября.Неизменным для всех иностранных граждан остается необходимость иметь полис страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID -19 и самоизоляцией.При въезде на Украину для других целей правила остаются прежними. Помимо страховки необходимы:Справки о тестировании и вакцинация не требуются для детей до 12 лет.Отметим, что иностранные граждане от 18 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и въезжают в Украину, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома" независимо от срока пребывания на территории Украины. Самоизоляцию можно прекратить в случае получения еще одного отрицательного теста в течение 72 часов после въезда.
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Евгений Чебан
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украина, въезд, в мире

Украина упростила правила транзитного въезда для иностранцев

15:02 17.09.2021 (обновлено: 15:25 17.09.2021)
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© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУкраина ограничила количество КПП на границе с Донбассом
Украина ограничила количество КПП на границе с Донбассом - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
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Евгений Чебан
Все материалы
С 20 сентября иностранцы и лица без гражданства при транзите через территорию Украины освобождаются от самоизоляции, тестирования и установки приложения "Вдома".
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции и, соответственно, установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования в стране. Соответствующее постановление приняло правительство Украины, оно вступит в силу 20 сентября.
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Неизменным для всех иностранных граждан остается необходимость иметь полис страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID -19 и самоизоляцией.
При въезде на Украину для других целей правила остаются прежними. Помимо страховки необходимы:
документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях; или
отрицательный результат ПЦР теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.
Справки о тестировании и вакцинация не требуются для детей до 12 лет.
Отметим, что иностранные граждане от 18 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и въезжают в Украину, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома" независимо от срока пребывания на территории Украины. Самоизоляцию можно прекратить в случае получения еще одного отрицательного теста в течение 72 часов после въезда.
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