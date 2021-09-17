https://ru.sputnik.md/20210917/ukraina-uprostila-pravila-tranzitnogo-vezda-dlya-inostrantsev-44821887.html

Украина упростила правила транзитного въезда для иностранцев

Украина упростила правила транзитного въезда для иностранцев

С 20 сентября иностранцы и лица без гражданства при транзите через территорию Украины освобождаются от самоизоляции, тестирования и установки приложения... 17.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-17T15:02+0300

2021-09-17T15:02+0300

2021-09-17T15:25+0300

украина

въезд

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции и, соответственно, установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования в стране. Соответствующее постановление приняло правительство Украины, оно вступит в силу 20 сентября.Неизменным для всех иностранных граждан остается необходимость иметь полис страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID -19 и самоизоляцией.При въезде на Украину для других целей правила остаются прежними. Помимо страховки необходимы:Справки о тестировании и вакцинация не требуются для детей до 12 лет.Отметим, что иностранные граждане от 18 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и въезжают в Украину, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома" независимо от срока пребывания на территории Украины. Самоизоляцию можно прекратить в случае получения еще одного отрицательного теста в течение 72 часов после въезда.

https://ru.sputnik.md/20210917/rumyniya-vklyuchila-moldovu-v-zheltuyu-zonu-koronavirusnogo-riska-44815021.html

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украина, въезд, в мире