https://ru.sputnik.md/20210917/v-kishineve-v-rossotrudnichestve-grazhdane-rossii-smogut-progolosovat-na-vyborakh-v-gosdumu-44817916.html

В Кишиневе в Россотрудничестве граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму

В Кишиневе в Россотрудничестве граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму

В Кишиневе 19 сентября будет открыт только один участок для голосования на выборах в Государственную думу России. Он будет работать в представительстве... 17.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-17T12:00+0300

2021-09-17T12:00+0300

2021-09-17T13:33+0300

выборы в госдуму

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Граждане России смогут принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ в представительстве Россотрудничества в Молдове. Там 19 сентября с 8.00 до 20.00 будет открыт единственный в Кишиневе избирательный участок.В посольстве России в Молдове сообщили, что отдать свой голос на выборах могут граждане России в возрасте от 18 лет и старше. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность:Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что от желающих проголосовать не будут требовать сертификата о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.Тем не менее на каждом избирательном пункте будут предприняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во время пребывания на избирательном участке необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

https://ru.sputnik.md/20210906/vybory-gosduma-44521987.html

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

выборы в госдуму, в молдове